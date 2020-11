Trump, primele comentarii privind rezultatul alegerilor într-o conferinţă de presă: „Sunt aproape 74 milioane de voturi”

După ce au fost chemaţi la Casa Albă, liderii republicani ai legislativului din Michigan, un stat vizat a fi întors de către avocaţii lui Trump, au transmis că va exista un proces normal de certificare în care câştigător va fi candidatul cu cele mai multe voturi.

„Întregul scrutin în toate statele indecise ar trebui răsturnat, iar legislativele statelor să se asigure că sunt sunt selectaţi electori în favoarea lui Trump”, a declarat joi Sidney Powell, unul din avocaţii lui Trump, la Fox Business Network.

Donald Trump i-a invitat vineri la Casa Albă pe liderii Congresului din Michigan, şi anume Mike Shirkey (Senat) şi Lee Chatfield (Camera Reprezentanţilor), amândoi republicani.

Într-un comunicat comun după întâlnirea din Biroul Oval, aceştia au transmis că s-a discutat despre finanţările federale pentru combaterea pandemiei de COVID-19 şi că au încredere în procesul de revizuire condus de membrii legislativului statului.

„Nu ne-a parvenit nicio informaţie care ar schimba rezultatul alegerilor în Michigan şi ca lideri ai legislativului vom respecta legea şi procesul normal privind electorii din Michigan, aşa cum am spus mereu pe parcursul acestui scrutin. Certificarea procesului ar trebui să unul deliberat şi nu unul condiţionat de ameninţări şi intimidare ”.

Vorbind vineri la o conferinţă de presă despre iniţiativa sa de a scădea preţurile medicamentelor pentru care americanii plătesc mai mult decât alte ţări, Trump a subliniat din nou că este câştigătorul alegerilor.

„Mariile companii farmaceutice au investit milioane de dolari în reclame negative contra mea pe timpul campaniei - pe care, apropo, am câştigat-o. Dar vom afla asta. E vorba de aproape 74 de milioane de voturi. Am avut marile companii farmaceutice împotriva noastră. Am avut giganţii tehnologici împotrivă”.

La nivel naţional, potrivit proiecţiilor, Biden a obţinut cu aproape 6 milioane de voturi mai mult decât Trump, o diferenţă de 3.8%.







Donald Trump a reluat acuzaţiile la adresa companiilor implicate în dezvoltarea de vaccinuri anti-COVID-19 că au făcut publice rezultatele studiilor clinice abia după alegeri amânându-le în mod intenţionat.

„Aşa că au aşteptat şi au tot aşteptat şi s-au decis să le facă publice cu câteva zile după alegeri. Şi probabil că asta a avut un impact. Sau, cine ştie, poate nu ar fi avut. Chiar şi aşa, democraţii ar fi găsit pe undeva buletine de vot. Aceste jocuri corupte nu ne vor descuraja să facem ce e corect pentru americani”, a spus Trump.





Avansul lui Joe Biden în statul Michigan, unde s-a încercat recent blocarea certificării alegerilor într-un comitat, este de 154.000 de voturi.

Georgia, un fief repulican, a anunţat vineri că a certificat rezultatul voturilor după încheierea unui audit în care renumărarea manuală a buletinelor de vot a descoperit discrepanţe datorată erorilor umane, astfel încât diferenţa între candidaţi s-a redus în favoarea lui Trump la circa 12,600, insuficient pentru a schimba rezultatele.

„Ca secretar de stat, cred că cifrele sunt corecte. Cifrele reflectă verdictul poporului, nu o decizie a biroului secretarului de stat, a instanţelor sau a uneia din echipele de campanie”, a spus secretarul de stat al Georgiei, Brad Raffensperger.

Guvernatorul Georgiei Brian Kemp a declarat că a formalizat certificare rezultatelor potrivut legii, „ceea ce deschide calea pentru campania lui Trump de a căuta alte opţiuni legale într-o altă numărătoare dacă aleg asta”. El a precizat că au existat totuşi nişte erori umane în numărarea iniţială.

Donald Trump scrisese pe Twiter că oficialii din Georgia nu au permis „să ne uităm la semnături care ar fi expus mii de buletine de ilegale” şi altfel i-ar fi fost attribuită lui şi partidului său „o mare victorie”.

În primele comentarii publice după alegeri, Donald Trump a părut să recunoască posibilitatea de a nu rămâne la Casa Albă când a remarcat că companiile farmaceutice s-au opus reformelor administraţiei sale privind preţurile mai mici la medicamente pentru americani: „Sper că le vor menţine”, scrie Reuters.