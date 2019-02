Trump se opune întoarcerii în SUA a unei femei care a intrat în Statul Islamic în Siria

”I-am ordonat secretarului de Stat Mike Pompeo, iar el este complet de acord, să nu autorizeze întoarcerea lui Hoda Muthana în ţară!”, a scris el pe Twitter, după ce şeful diplomaţiei a dat asigurări într-un comunicat că aceasta nu este cetăţeană americană.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country!