Trump, mesaj foarte dur la adresa Fed: „Fără inflaţie! Nătângilor“

„Rezerva Federală ar trebui să aducă dobânzile la ZERO, sau chiar sub (zero, n. red.), şi atunci noi am putea începe să ne refinanţăm datoria“, a scris preşedintele american într-unul din mesajele sale publicate miercuri dimineaţa pe Twitter.



„Statele Unite trebuie să plătească mereu dobânda cea mai mică. Fără inflaţie! Naivitatea lui Jay Powell şi a Rezervei Federale nu ne permit să facem ceea ce fac alţii'', a adăugat liderul de la Casa Albă, numindu-i „natângi“ pe responsabilii de la Fed.



Nu este pentru prima oară când Trump atacă Fed-ul, dar mesajele sale anterioare la adresa acestei instituţii nu au conţinut astfel de invective, notează AFP.



Mesajul lui Trump vine pe fondul unor sondaje care arată că cetăţenii americanii sunt tot mai îngrijoraţi de starea economiei ţării lor.

BCE menţine de trei ani încoace la 0% rata dobânzii de referinţă şi ar putea să o scadă. O reuniune la BCE are loc joi.

