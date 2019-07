Trump îndeamnă alese democrate în Congres „să se întoarcă“ de unde vin

Este ”atât de interesant să le văd pe alesele «progresiste» democrate din Congres (...) spunând de-acum sus şi tare şi în mod perfid populaţiei Statelor Unite, cea mai mare şi cea mai puternică naţiune de pe Pământ, cum trebuie condus Guvernul nostru”, a scris locatarul Casei Albe pe Twitter.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......

El apreciază că aceste alese sunt ”originare din ţări ale căror Guverne sunt într-o situaţie total catastrofală, cele mai rele, cele mai corupte şi inepte din lume (dacă au un Guvern care funcţionează)”.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....