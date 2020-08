Trump spune că se afla în drum spre victorie înainte de „molima din China” şi  George Washington însuşi ar fi avut mari probleme în faţa lui

„George Washington ar fi avut mari dificultăţi să mă învingă înainte de molimă, înainte de molima din China”, a declarat Trump într-un interviu cu moderatorul conservator Hugh Hewitt.

„ Pentru că ştii, cum se întâmplă în orice altă naţiune, în toate ţările, dacă eşti lovit de ea, te afectează, aşa că noi ne-am dus puţin în jos. Apoi am mai scăzut încă puţin, dar acum ne ridicăm din nou la un nivel pe care nu l-am mai avut.

Aveam un traseu lin (I was sailing). Vreau să spun că înaintam bine, mergea totul foarte bine. Arătam bine de tot, iar apoi am fost loviţi de molimă. Acum însă oamenii respectă felul în care am gestionat asta”.

„Tocmai ce m-am întors din Texas, Ohio şi Florida. Sunt cele mai mari mulţimi de oameni pe care le-am văzut vreodată pe autostradă (Preşedintele american a estimat numărul lor la 100.000, potrivit Yahoo News). „Mi-ar plăcea să fac marşuri. Nu putem din cauza COVID. Nu poţi pune oamenii unii lângă alţii”, a mai spus Trump.

Sondajele naţionale şi în state competitive cheie îl arată pe Trump în urma contracandidatului său democrat Joe Biden, după ce votanţii au taxat gestionarea pandemiei COVID-19 de către administraţia Trump: peste160.000 de americani au murit, în timp ce numărul celor infectaţi a depăşit cinci milioane.

Preşedintele a mai spus şi că o eventuală victorie a lui Biden îi va obliga pe americani să înveţe chineză.

„China va deţine SUA dacă Donald Trump pierde alegerile. Dacă nu ies învingător, China va pune stăpânire pe SUA. Americanii vor trebui să înveţe limba chineză”, a asigurat Trump.