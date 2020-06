Trump, descumpănit după mitingul electoral de Tulsa: „A fost un eşec major”. Imaginile dezamăgirii, virale pe internet

Preşedintele a tunat şi a fulgerat, sâmbătă, încă dinaintea începerii congresului şi şi-a vărsat nervii pe cei mai buni asistenţi politici, după ce presa a dezvăluit că şase membri ai echipei sale de promovare aflaţi în Tulsa au dat confirmaţi pozitiv pentru COVID-19, inclusiv un membru al serviciului secret.

Trump i-a luat la întrebări pe cei din jurul său pentru că au expus aceste informaţii şi şi-a exprimat enervarea pentru că megacampania sa a fost umbrită de această dezvăluire.

Trump şi consilierii săi se aşteptau să umple până la refuz sala cu 19.000 de oameni, însă doar aproximativ 6.200 de susţinători şi-au făcut apariţia la Tulsa, potrivit informaţiilor obţinute de NBC News. Preşedintele chiar afirmase anterior că un milion de oameni sunt aşteptaţi la Tulsa după ce s-au înregistrat online, însă, în definitiv, multe rânduri de scaune au rămas neocupate, fără nici măcar un spectator. De altfel, o grămadă de tineri americani şi fani ai muzicii pop coreene au declarat pe populara reţea de socializare TikTok că îi vor face o farsă preşedintelui, înregistrându-se pe eveniment, dar fără absolut nicio intenţie să participe.

BOK Center, arena din Tulsa a fost mai mult goală. FOTO Getty Images

Consilierii de campanie erau atât de încrezători cu privire la prezenţa masivă, încât au amenajat o zonă suplimentară în exteriorul arenei, cu scenă şi ecrane gigantice, capabilă să găzduiască alţi mii de partipanţi. Începerea discursului a fost amânată în ultima secundă pentru că doar câteva zeci de suporteri se strânseseră pentru momentul în care vicepreşedintele şi preşedintele urmau să se adreseze ”mulţimii” din interior. De aceea, au fost nevoiţi să mai tragă de timp.

Mai mult decât atât, mii de manifestanţi s-au strâns în faţa arenei din Tulsa pentru a protesta împotriva preşedintelui. Trump chiar i-a amintit în timpul discursului său, spunând că „fac lucruri rele afară”, deşi poliţia locală a susţinut într-un mesaj pe Twitter că acţiunile au fost neaşteptat de paşnice.

O mare parte din vină, spun sursele, îi revine managerului de campanie, Brad Parscale, care în zilele premergătoare evenimentului a aruncat în stânga şi în dreapta cu bilete de intrare, doar ca să scape de ele. Se pare că poziţia sa în campanie nu a fost afectată de acest incident, deşi nu este la prima abatere.

„Ce de stânga şi trollii online care se bucură de victorie, crezând că au influenţat cumva participarea la miting, nu ştiu despre ce vorbesc sau cum funcţionează mitingurile noastre”, a spus Parscale. „Înregistrarea la un miting înseamnă că ai dat RSVP cu un număr de telefon mobil, iar noi am eliminat constant zeci de mii de numere false, pentru mitingul din Tusla, atunci când am calculat posibilului grup de participanţi.” El a dat vina pe presă care a expus pericolele participării în contextul Covid şi al protestelor violente şi chiar i-a ameninţat pe jurnaişti că e va fi îngrădit accesul la următoarele evenimente.

Luna trecută, după ce sondajele au dezvăluit că preşedintele este mai slab cotat decât potenţialul candidat democrat, Joe Biden, mai ales în statele cheie pe care Trump le-a câştigat în 2016, Parscale a fost mustrat şi i-a fost adus un asistent pentru a-l ajuta la conducerea campaniei.

Oficialii de campanie sunt tot mai îngrijoraţi că nici Trump, nici echipa sa nu au un mesaj coerent şi un scop pentru care Trump ar trebui reales pentru un al doilea mandat. Discursul de la Tulsa, ce a durat aproape două ore, este cea mai recentă dovadă de lipsă de strategie şi viziune, la mai puţin de cinci luni până la alegeri.

În timpul discursului, Trump a făcut din nou referiri rasiale şi a numit coronavirusul ”Gripa Kung”. „Coronavirusul are mai multe denumiri decât orice altă boală din istorie. Pot să îl numesc ”Gripa Kung”, virusul chinezesc”, a spus Trump, care a reiterat că numărul mare de cazuri pozitive din SUA se datorează testărilor masive. „Când faci multe teste, găseşti mai mulţi oameni pozitivi, mai multe cazuri, aşa că i-am rugat pe oamenii mei să o lase mai moale cu testarea”.

Deşi discursul l-a animat, imediat ce a coborât de pe scenă, Trump nu a mai vorbit cu nimeni. Când a aterizat înapoi la Casa Albă şi a coborât din elicopterul Marine One, Trump le-a făcut cu mâna reporterilor, cu o expresie vizibil descumpănită. El purta în mână o pălărie înscripţionată cu sloganul său de campanie Make America Great Again,cravata desfăcută şi a păşit vizibil obosit.

Donald Trump, imediat ce a coborât din elicopter şi s-a reîntors la Casa Albă. FOTO EPA

Sunt mai multe ipoteze legate de prezenţa slabă la Tulsa: frica de coronavirus pentru că mitingul de campanie a avut loc într-un spaţiu închis, îngrijorările cu privire la eventuale proteste violente sau chiar teama de furtuni după ce în timpul zilei fuseseră înregistrate temperaturi caniculare. Însă cei mai mulţi consilieri externi văd scaunele goale pur şi simplu ca pe un eşec al preşedintelui, după cum a afirmat chiar unul dintre ei: „A fost un eşec major”.

Imaginile cu preşedintele SUA aşa cum nu a mai fost văzut până acum au făcut înconjurul internetului şi au fost speculate de fani.

It wouldve never occurred to me to use Foreigner’s “I want to know what love is” as a soundtrack for the video of a post-rally President Trump tiredly walking, tie undone and MAGA-hat-in-hand, at the White Housepic.twitter.com/ltACg09zfn