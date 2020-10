Trump are un cont bancar deschis în China. Preşedintele îl critica pe Joe Biden pentru politica „moale” faţă de Beijing

The New York Times, citat de jurnaliştii Libertatea, arată că preşedintele american Donald Trump are un cont bancar inclusiv în China. Informaţia apare în contextul în care Trump l-a criticat pe Joe Biden pentru poziţia “moale” a democratului faţă de China.

Trump International Hotels Management este compania care deţine acest cont bancar şi a plătit taxe locale în perioada 2013-2015 în valoare de 188.561 de dolari americani.

Contul a fost deschis “pentru a explora potenţialul de oferte hoteliere în Asia”, potrivit unui purtător de cuvânt al preşedintelui SUA, a notat şi BBC. “Nu s-au concretizat niciodată tranzacţii sau alte activităţi comerciale, iar din 2015, biroul a rămas inactiv”, a spus un avocat al lui Trump.



Presa americană mai scrie că preşedintele miliardar Donald Trump are în continuare conturi bancare în China, Marea Britanie şi Irlanda. Pe 3 noiembrie, în SUA vor fi alegeri prezidenţiale. Americanii vor alege între republicanul Donald Trump şi democratul Joe Biden.

Citeşte şi:

Alegeri SUA 2020. NATO vrea să organizeze un summit în martie dacă Joe Biden iese preşedinte

Administraţia Trump dă în judecată Google. Ce acuzaţii i se aduc gigantului IT cu două săptămâni înainte de alegeri