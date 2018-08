Trump a anunţat plecarea avocatului principal al Casei Albe

"Avocatul Casei Albe Don McGahn îşi va părăsi postul în toamnă, la scurt timp după confirmarea (sper) a judecătorul Brett Kavanaugh la Curtea Supremă", a anunţat Trump pe Twitter.

"Am lucrat cu Don o lungă perioadă de timp şi îi apreciez cu adevărat munca!", a adăugat el, fără a face alte precizări în legătură cu motivele acestei plecări.

McGahn, care a fost şi consilier şef al campaniei lui Trump, discutase despre plecarea sa cu preşedintele încă de la începutul acestui an, dar a fost surprins de tweet-ul prezidenţial, aşa cum au fost şi alţi consilieri din interiorul Casei Albe, inclusiv consilierul şef pe probleme de comunicaţii Bill Shine, potrivit unor persoane familiare cu problema.

Shine a refuzat dealtfel să comenteze în vreun fel plecarea lui McGahn, care coincide cu votul privind nominalizarea lui Brett Kavanaugh la Curtea Supremă, proces pe care McGahn l-a supervizat.

Succesorul lui McGahn nu a fost încă decis, dar multă lume se aşteaptă ca în locul lui să fie numit Emmet Flood, un avocat veteran din Washington care s-a alăturat administraţiei în luna mai.

Unii aliaţi ai lui Trump l-ar vrea şi pe Makan Delrahim, adjunctul procurorului general al SUA. Delrahim, care a împiedicat achiziţionarea de către Time & War Inc. a companiei AT & T Inc., este văzut ca având un sprijin politic mai puternic decât Flood, a declarat o persoană familiarizată cu problema.

Delrahim a fost directorul de personal şi consilierul şef al Comitetului Judiciar al Senatului, sub Senatorul Orrin Hatch şi a publicat un editorial în New York Post în 2016, îndemnând republicanii să se unească în spatele lui Trump pentru a împiedica democraţii să ocupe locurile vacante de la Curtea Supremă.

La Casa Albă Trump, Flood s-a concentrat pe ancheta procurorului special Robert Mueller privind interferenţele ruseşti în alegerile din 2016 din SUA şi despre orice posibilă înţelegere între membrii echipei de campanie ai lui Trump cu Moscova. Şeful majorităţii Senatului, Mitch McConnell a declarat că "plecarea de la Casa Albă a lui McGahn ar fi o mare pierdere pentru administraţia Trump şi pentru ţară".