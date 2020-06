Trump îl acuză de „trădare, răzvrătire, insurecţie“ pe unul din liderii mişcării Black Lives Matter

”Aceasta este trădare, răzvrătire, insurecţie”, a scris preşedintele american pe Twitter referindu-se la declaraţii ale preşedintelui filialei BLM din New York, Hawk Newsome.

”Dacă această ţară nu ne dă ceea ce vrem, vom face acest sistem cenuşă şi-l vom înlocui”, ameninţa miercuri activistul.

”Aş putea vorbi atât la figurat, cât şi la propriu, este o chestiune de interpretare”, a adăugat el.

Hawk Newsome a declarat ulterior că nu încurajează revolte, dar că nici nu le condamnă.

Donald Trump caută să-şi cultive, de la începutul manifestaţiilor împotriva rasismului care zguduie Statele unite, o imagine de dur împotriva mişcării.

El a postat în mai multe rânduri mesaje pe Twitter în care pare să îndemne forţele de ordine să-şi marcheze teritoriul în stradă.

”Lege şi ordine” (”LAW AND ORDER”) a devenit sloganul său favorit pe twitter de mai multe săptămâni.

Şeful statului a sugerat într-o serie de tweeturi joi că, la New York, manifestanţi au îndemnat ca poliţiştii să fie ”prăjiţi ca şunca”. Însă nimeni nu a folosit de la începutul manifestaţiilor şi până acum acest slogan la New York.

”Poliţiştii din New York sunt furioşi”, a scris Trump pe Twitter evocând acest slogan. Niciun reprezentant al Poliţiei din New York (NYPD) - din conducere ori sindicate - nu a făcut declaraţii publice cu privire la acest subiect.

Donald Trump susţine, de asemenea, că primarul New Yorkului Bill de Blasio a dat undă verde ca cuvintele ”Black Lives Matter” să fie scrise cu vopsea pe 5th Avenue, exact în faţa Trump Tower, domiciliul miliardarului republican, în Manhattan.

Iniţiativa a fost validată pentru ca, ”de fiecare dată când (Donald Trump) revine în ceea ce numeşte oraşul său, să-şi amintească că vieţile celor de culoare contează”, a confirmat miercuri, în cotidianul The New York Daily News, o purtătoare de cuvânt a Primăriei New Yorkului.