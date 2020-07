Trei românce de Oscar. Cineastele au fost cooptate în Academia Americană de Film. Filmele care le-au propulsat în elită

În total, 819 noi membri din 68 de ţări au fost invitaţi luna trecută în Academia Americană de Film (fondată în 1927), ce a devenit o organizaţie cu un caracter internaţional mai pronunţat în ultimii ani, triplând numărul membrilor săi străini, ajuns de acum la peste 2.100 (dintr-un total de aproape 10.000 de membri).

Monica Lăzurean-Gorgan şi Bianca Oana au fost invitate să facă parte din Academie la categoria „Documentar”, iar Mihaela Orzea (stabilită de mai mulţi ani în Canada) a fost invitată să facă parte din categoria „Efecte Vizuale”.

Una dintre cele mai apreciate cineaste din ţara noastră, Monica Lăzurean-Gorgan a produs „Acasă”, documentarul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, şi care povestea familiei Enache, care a trăit timp de 20 de ani în sălbăticia din Delta Văcăreşti, până când locul a fost declarat zonă protejată. Documentarul a luat în acest an Premiul pentru imagine la Festivalul Sundance din Statele Unite şi a câştigat Marele Premiu al DOK.fest Munchen (Viktor Main Competition DOK.international).

Produs tot de Monica Lăzurean-Gorgan, documentarul „Doar o răsuflare” a fost nominalizat în 2016 la Gold Hugo la Chicago International Film Festival. Producătoarea şi regizoarea Monica Lăzurean-Gorgan are mai multe trofee şi nominalizări la Premiile Gopo. Şi tot ea a co-regizat LEMN- un documentar de lungmetraj despre tăierile de păduri din România, Peru, China si Rusia. Documentarul va avea premiera în ţara noastră în acest an.

„ Pentru a fi nominalizat la Oscar, un film are nevoie şi de un mare pentru promovare”

„Este onorant şi foarte surprinzător faptul că am fost invitată să fac parte din Academia Americană de Film. Eu voi putea vota doar pentru filme documentare. La două zile după anunţul oficial, am aflat şi cum am fost invitată. Actualii membri ai Academiei fac mai multe propuneri şi ele sunt discutate şi acceptate sau nu”, ne-a declarat Monica Lăzurean-Gorgan.

Monica Lăzurean-Gorgan a produs filmul ”Acasă”, premiat la Sundance FOTO: arhiva personală

Pe când şi un film sau documentar românesc nominalizat la Oscar? Am întrebat-o pe Monica Lăzurean-Gorgan cât de optimistă este în acest sens.

„Cred că nu e vorba de optimism, ci de realism. E nevoie să înţelegem ca pentru a ajunge short-listed la Oscar ai nevoie de milioane de dolari numai pentru campania de promovare a filmului, bugete ce la noi nu există deloc. Când am fost la Sundance cu filmul „Acasă” în regia lui Radu Ciorniciuc, am aflat de nişte sume incredibile pentru campanii de promovare. Pentru a ajunge la un public cât mai larg, un film are nevoie de nişte campanii enorme şi un marketing foarte puternic”, precizează Monica Lăzurean-Gorgan.

Foarte puţini români în Academie

Invitată de asemenea să se alături Academiei Americane de Film, producătoarea şi scenarista Bianca Oana are un palmares impresionant. A produs „colectiv”, tulburătorul documentar ce spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv. „colectiv” va ajunge şi în cinematografele din America.

În 2018, Bianca Oana a câştigat la Berlin Ursul de Aur şi Premiul pentru Cel mai bun debut în lungmetraj pentru filmul „Touch Me Not” (împreună cu Adina Pintilie şi Philippe Avril).

„Este o onoare foarte mare să fac parte din Academia Americană de Film, unde sunt extrem de puţini cineaşti români.

Este foarte bine că Academia a decis să se extindă pe un plan internaţional, pentru că cinematografia a devenit o industrie destul de cosmopolită.

Acest nou val de invitaţii în Academie din acest an înseamnă atât o diversificare din punct de vedere rasial, cât şi în ceea ce priveşte genurile.

Faptul că cei din Academie au invitat două românce din zona de film documentar ne arată cât de mult a crescut documentarul românesc în ultimii ani.

Apropo de forţa pe care a dobândit-o documentarul în ultima perioadă, anul trecut a fost pentru prima oară când Academia a nominalizat la Oscar un film din Macedonia-„Honeyland”, nominalizat atât pentru Cel mai bun documentar, cât şi pentru Cel mai bun film străin”, spune Bianca Oana.

FOTO DREAPTA Bianca Oana a produs documentarul ”colectiv” FOTO: arhiva personală

Legat de o potenţială nominalizare a unui documentar românesc la Oscar, Bianca Oana a declarat: „Noi ne punem acum speranţele în „colectiv”, pentru că va fi distribuit şi promovat în America de Nord de către Magnolia Pictures şi Participant, doi dintre cei mai mari jucători pe piaţa de arthouse americană, mai ales că în contextul actual din America, legat de ce se va întâmpla cu coronavirus şi cu sistemul de sănătate, filmul nostru este de actualitate”.

De la TVR la X-Men şi Hunger Games

Cea de-a treia româncă invitată să facă parte din Academia Americană de Film este Mihaela Orzea, stabilită în Canada de mai mulţi ani. Mihaela Orzea lucrează de 9 ani la Toronto pentru Pixomondo, o companie prestigioasă în domeniul efectelor vizuale şi cu zeci de premii de top. Mihaela Orzea a avut o contribuţie esenţială la realizarea efectelor vizuale la filme cu mare succes la box office şi laureate cu premii de top, inclusiv Oscarul, de la Hugo şi Wonder Woman până la Cronicile din Narnia, X-Men şi Hunger Games. Mihaela Orzea a lucrat pentru TVR timp de 11 ani.

”Este un sentiment foarte complex, ce cuprinde recunoştinţă, emoţie, bucurie aş spune şi bineînţeles mă simt onorată să fiu alături de toţi “monştrii sacrii” ai ecranelor mici, mijlocii şi mari. Pentru că ecranele noastre devin din ce în ce mai mari”, a declarat Mihaela Orzea pentru „Adevărul“, legat de faptul că va face parte din Academia Americană de Film.

Mihaela Orzea ne-a dezvăluit şi cum a aflat faptul că a fost invitată să facă parte din Academie: ”A fost o surpriză. Eram în ultima săptămâna de postproducţie a unui film ce va fi lansat la sfârşitul verii. Şi dintr-o dată au început emailuri, mesaje, skype, whatsapp, din toate direcţiile – colegi, foşti colegi, prieteni până şi studenţii mei şi-au manifestat bucuria”.

În perioada petrecută la TVR, Mihaela Orzea a participat la înfiinţarea unui departament de Videografică. A condus acest departament timp de şapte ani şi a avut ocazia să fiu parte activă în realizarea a ceea ce la început a fost grafică pentru televiziune şi ce s-a transformat şi dezvoltat în timp în efecte speciale digitale pentru videoclipuri, show-uri, filme.

Activitatea sa a culminat în 2002 cu un premiu APTR obţinut pentru efectele speciale digitale în serialul Martorii şi acesta a fost începutul. ”Am descoperit filmele şi complexitatea unei profesii relativ noi – aceea de Visual Effects Supervisor. Nu am avut o oportunitate de a lucra în Canada, pur şi simplu am emigrat în 2002 pentru a-mi urma visul. Am început din nou ca artist, am învăţat un sistem nou, am reuşit să evoluez şi să conduc echipe şi de peste 100 de artişti”, precizează Mihaela Orzea.

”Îmi doresc să ajungă şi în România câteva Oscaruri”

Cineasta româncă stabilită în Canada este foarte ataşată de două producţii în cadrul cărora a avut o contribuţie esenţială la realizarea efectelor vizuale: Wonder Woman şi AntMan and The Wasp.

”Wonder Woman a necesitat pe lîngă partea artistică şi foarte multe cunoştinţe tehnice. Am avut o echipa formată jumătate din fete, jumătate din băieţi, ceea ce este mai rar în acest domeniu. Am fost foarte mândră de toate fetele care au lucrat la acest proiect şi m-am gândit că toate au fost wonder women în eforturile lor de a crea artă şi calitate.

Ant Man and The Wasp a fost foarte special pentru mine pentru că am avut ocazia să fiu angajată de Marvel ca onset macro supervisor. Marvel are poate cele mai bune echipe de fimare din lume. Totul este precis, super organizat, echipa funcţionează că o mică armata. Am filmat în Atlanta şi am învăţat mult din această experienţă”, spune Mihaela Orzea.

Pixomondo, unde lucrează românca, este o companie internaţională cu sediul central în Los Angeles. A avut şansa de a înfiinţa biroul din Toronto, unde este co-manager. ”Am început structura curentă în 2013 cu 5 artişti şi am culminat cu o echipă de 190 de artişti”, adaugă Mihaela Orzea.

Cineasta stabilită în Canada este de părere că ”România a avut întotdeauna artişti talentaţi şi regizori de excepţie. Sper şi îmi doresc să ajungă şi pe meleagurile noastre câteva Oscaruri”.