„Trambulina funcţionează“, îl ironizează Elon Musk pe şeful agenţiei spaţiale ruse, Dmitri Rogozin

Dmitri Rogozin aprecia cu ironie în 2014 - într-o perioadă de tensiuni între cele două ţări şi în contextul în care Moscova ameninţa să-şi întrerupă cooperarea spaţială cu Washingtonul - că astronauţii americani ar putea avea nevoie de o „trambulină“ pentru a ajunge pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS).

”Trambulina funcţionează”, a declarat duminică, în glumă, Elon Musk, la o conferinţă de presă comună cu administratorul NASA Jim Bridenstine, în urma decolării cu succes a rachetei societăţii sale SpaceX.

”Asta e o glumă între noi”, a declarat antreprenorul în vârstă de 48 de ani, iar cei doi au izbucnit în râs.

Această aluzie a inflamat reţelele de socializare ruse.

Numeroase ”meme”-uri pe Internet şi glume care-l ridiculizează pe Dmitri Rogozin.

Musk is trolling the head of ROSKOSMOS @Rogozin who stated that without Russia US will need to use a trampoline to launch astronauts to ISS pic.twitter.com/ULtvL6tjFq