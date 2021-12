Tornadele din SUA au provocat cel puţin 83 de decese. La depozitul Amazon prăbuşit au decedat şase oameni. Reacţia lui Bezos | FOTO VIDEO

Cele 83 de decese s-au înregistrat în cinci state.

În Illinois, au murit cel puţin şase oameni după prăbuşirea unui depozit Amazon şi nu ar mai fi speranţe să fie găsiţi supravieţuitori.

“Veştile de la Edwardsville sunt tragice. Avem inimile frânte după pierderea colegilor noştri acolo. Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă către familiile lor şi cei iubiţi. Toţi cei din Edwardsville să ştie că echipa Amazon este hotărâtă să îi susţină şi va fi alături de ei în această perioadă grea. Le suntem recunoscători salvatorilor care au muncit neobosiţi”, a scris pe Twitter Jeff Bezos.

În Tennessee au decedat patru persoane, în Ankansas două şi în Missouri cel puţin una.

Cel mai greu lovit a fost statul Kentucky, în care s-au semnalat cel puţin 70 de decese şi aşteptările sunt ca bilanţul să crească până la peste 100.

Posturile de televiziune americane au filmat unele dintre tornadele devastatoare. Aproximativ 30 de tornade au lovit SUA vineri seară şi sâmbătă dimineaţa. Una dintre acestea a parcurs peste 400 de kilometri, în contextul în care în medie o tornadă nu ar parcurge mai mult de 6 kilometri.

Video shows a large tornado whirling in Sacramento, Kentucky.



Multiple tornadoes tore through parts of the state, killing at least 70, the governor said. https://t.co/5JPmmoztiI pic.twitter.com/U50nPESXre