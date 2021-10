SUA a emis primul paşaport cu marcaj pentru al treilea sex

Secretarul de stat Antony Blinken a anunţat în iunie că marcajul „X” va fi oferit ca opţiune pe paşapoarte, precum în alte ţări precum Canada, Germania, Australia şi India, care oferă deja un al treilea gen pe documente.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat într-o declaraţie că Statele Unite se îndreaptă spre adăugarea marcajului „X” ca opţiune pentru cei care solicită paşapoarte sau rapoarte consulare ale naşterii în străinătate.

Price nu a identificat deţinătorul primului paşaport de sex „X”, dar organizaţia pentru drepturile civile Lambda Legal a declarat că Dana Zzyym, clientul său, a fost destinatarul.

Zzyym, care foloseşte pronume neutre din punct de vedere al genului s-a născut cu caracteristici sexuale ambigue. Lambda Legal a spus în declaraţie că Zzyym a suferit mai multe „operaţii chirurgicale ireversibile, dureroase şi inutile din punct de vedere medical”, după ce părinţii lor au decis să-l crească ca băiat.

După ce a servit în Marina SUA şi a urmat cursurile Universităţii de Stat din Colorado, Zzyym a ajuns să înţeleagă că s-a născut intersexual, potrivit declaraţiei.

„Aproape că am izbucnit în lacrimi când am deschis plicul, mi-am scos noul paşaport şi am văzut X ştampilat sub sex, a declarat Zzyym, un veteran intersexual şi nonbinar al Marinei SUA, într-o declaraţie miercuri. „A fost nevoie de şase ani, dar să am un paşaport corect, unul care nu mă obligă să mă identific ca bărbat sau femeie, dar care recunoaşte că nu sunt niciunul, este eliberator”, a mai spus Zzyym.