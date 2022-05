SUA. Cum alimentează „Teoria Marii Înlocuiri” actele de violenţă ale adepţilor supremaţiei albilor

Adolescentul în vârstă de 18 ani a deplâns imigraţia care va duce la o înlocuire a albilor până la „genocidul albilor”.

Teoria „Marii Înlocuiri” este o teorie a conspiraţiei ce susţine că prin intermediul imigraţiei, căsătoriilor interrasiale, integrării, actelor de violenţă - persoanele cu piele albă sunt private de drepturi, slăbite şi în final scoase din cadrul „naţiunilor albe”. În spatele forţelor ce acţionează pentru substituirea rasei albe s-ar afla „elitele globale” sau evreii.

Ideile au o istorie de cel puţin un secol în America şi au inspirat atacurile în masă cărora le-au căzut victime mii de oameni din SUA şi alte ţări, scrie Vox.

În SUA, temerile albilor că vor fi înlocuiţi cu „străinii” sau migranţii de origine „inferioară” sunt vechi. Au cunoscut însă o accentuare la începutul anilor 1900, când intelectualii albi îşi explorau deschis ideile şi făceau propuneri care au ajuns să modeleze politicile privind migraţia şi chiar legislaţia.

Un promotor proeminent a fost Madison Grant, avocat , susţinător al eugeniei şi protejării naturii care, în cartea sa publicată în 1916 „Passing of the Great Race”, a argumentat că rasa nordică, presupus superioară, este în pericol de dispariţie. Astfel a militat pentru programe de sterilizare a celor din rase presupus inferioare, restricţii privind imigrarea şi legi care să interzică amestecul raselor.

Concepţia lui a stat la baza Legii Imigraţiei din 1924 care limita numărul migranţilor din sudul şi vestul Europei în următorii 40 de ani. Opera lui l-a impresionat pe preşedintele SUA Theodore Roosevelt, care a numit-o „capitală”.

Patru ani mai târziu, un susţinător al teoriilor sale, istoricul Lothrop Stoddard, a lansat un avertisment asemănător în cartea sa „The Rising Tide of Color: The Threat Against White World-Supremacy”, susţinând că rasa nordică va fi eliminată sau absorbită de „hoarde de aliens”, adică imigranţi pe care îi percepea ca fiind de valoare inferioară, printre ei aflându-se „Alpini, Mediteraneeni, Levantini şi Evrei”.

Opera sa a avut o influenţă nu doar asupra aleşilor, ci şi a politicienilor din Marea Britanie, Australia, Canada, Noua Zeelandă şi Germania nazistă.

Ideile au început să fie respinse la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial prin prisma asocierii lor cu nazismul şi Holocaustului.

Dar ele nu au dispărut, fiind reluate de fostul guvernator al statului Mississippi, Theodore G. Bilbo, care, în cartea sa „Take Your Choice: Separation or Mongrelization” (1947), a argumentat că „rasa caucaziană” - cea care în viziunea lui a creat civilizaţia - se află în pericol din partea rasei negre pe care el o considera „corcită” şi incapabilă de „a menţine o cultură”.

În anii 1970, expresia „genocid alb” a apărut în ziarul oficial al Partidului Naţional Socialist al Albilor (fostul Partid American Nazist) care milita pentru „campanii de contracepţie” prin care să se ajungă la o proporţie de patru la unu între albi şi alte rase.

În 1994, cartea controversată „The Bell Curve” susţinea că SUA încurajează natalitatea greşit şi că „inteligenţa imigranţilor este un subiect legitim de luat în considerare de către decidenţi”.

Cel care a revitalizat teoria a fost adeptul naţionalismului rasei albe Renaud Camus, prin cartea sa Le Grand Remplacement (2012).

Într-un interviu din 2017, Camus a argumenta că extremiştii de dreapta din SUA au motive să fie îngrijoraţi că SUA ar putea deveni „doar un alt colţi sărac, părăginit, hiperviolent şi amorţit al satului global”.

Teoria înlocuirii, elementul de legătură între acte de violenţă rasială

Romanul „The Turner Diaries” (1978) despre un război rasial în care albii sunt lichidaţi i-a inspirat pe atacatorul cu bombă din Oklahoma City, care a făcut 168 de victime, dar şi pe extremistul norvegian care a ucis 77 de oameni, majoritatea imigranţi, în 2011.

La rândul acest extremist l-a inspirat pe atacatorul din Noua Zeelandă, care a ucis cel puţin 50 de musulmani la moschei din Christchurch, în 2019. El a lăsat în urmă un document ce pretindea pericolul unui „asalt asupra europenilor”.

Iar acest atac l-a inspirat pe atacatorul recent de la Buffalo, potrivit manifestului său de 180 de pagini.

Potrivit istoricului Kathleen Belew, de la University of Chicago, adepţii supremaţiei rasei albe ce aderă la teoria înlocuirii şi puterii albe se percep ca luptători pentru „naţiunea ariană”.

Reţeaua de conexiuni este şi mai vastă: atacatorul ce a ucis 23 de oameni în El Paso, Texas (2019) a pretins că răspunde „invaziei hispanice” în acest stat.

În 2018, un bărbat care a învinuit evreii pentru că au ajutat la relocarea imigranţilor a ucis 11 evrei la sinagoga Tree of Life din Pittsburgh.

Bărbatul alb care a ucis nouă credincioşi negri în Charleston, Carolina de Sud, în 2015, a susţinut că este îngrijorat de „trăitul în acelaşi creuzet”; bărbatul alb care a înjunghiat până la moarte două persoane într-un tren în Oregon în mai 2017, după ce a hărţuit două femei musulmane, a aderat la ideea că ar trebui să existe o „patrie albă numai pentru albi”. Bărbatul care, în 2019, a deschis focul într-o sinagogă din California, ucigând un credincios şi rănind alţi trei, a scris într-o scrisoare deschisă că evreii pregătesc „un genocid planificat cu meticulozitate al rasei europene”, şi a citat ca sursă de inspiraţie împuşcăturile din Christchurch şi Pittsburgh.





Oamenii albi care s-au adunat în Charlottesville, Virginia, în 2017, pentru mitingul „Unite the Right”, unde un suprematist alb a lovit şi ucis o femeie cu maşina , au scandat „ nu ne veţi înlocui ” şi „ evreii nu ne vor înlocui ”.

Există dovezi că aceste idei rezonează printre americanii. Un sondaj amplu realizat de Associated Press şi NORC, la sfârşitul anului 2021, a constatat că aproximativ unul din trei adulţi din SUA consideră că există un complot de a înlocui americanii născuţi în SUA cu imigranţi. Republicanii au avut o probabilitate mai mare decât democraţii să creadă că americanii nativi îşi pierd influenţa economică, politică şi culturală din cauza imigraţiei.