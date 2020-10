SUA, alegeri 2020. Trump, în căutarea loviturii de graţie pentru Biden INFOGRAFIE

Donald Trump a început, ieri, un maraton de întâlniri prin trei state, Florida, Pennsylvania, Iowa cu speranţa că îl va ajunge din urmă pe Joe Biden până la alegerile din 3 noiembrie. Într-un interviu cu Fox News duminică, Trump a declarat că acum „este imun”, spre deosebire de contracandidatul său democrat, Joe Biden, care ar fi obligat „să se ascundă într-un subsol” din cauza pandemiei de coronavirus. Fostul om de afaceri din New York, care-l prezintă neîncetat pe Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, drept o marionetă manipulată de aripa stângă a Partidului Democrat, a insisnuat că Joe Biden ar putea fi bolnav. ”Dacă vă uitaţi la Joe, el tuşea ieri (sâmbătă), apoi îşi prindea masca, apoi tuşea”, a declarat Trump. ”Nu ştiu ce înseamă asta, dar presa n-a vorbit prea mult despre asta”.

Ce spun sondajele

Dar un sondaj Washington Post - ABC publicat sâmbătă arată că s-ar putea ca acest maraton să fie prea târziu: rivalul său Democrat, Joe Biden, îl devansează pe plan naţional cu 12 puncte procentuale, două mai multe decât luna trecută. Încă mai rău prevestitor, 49% dintre cei care în 2016 au ales candidaţi din terţe-partide s-au raliat astăzi fostului vice-preşedinte; doar o pătrime dintre ei s-au orientat către Trump. Fostul vice-preşedinte domină în tripleta de state, Michigan, Wisconsin şi Pennsylvania, care i-au acordat lui Trump victoria in extremis din 2016, conduce, înlăuntrul marjei de eroare, în bastioane Republicane precum Iowa, are cinci puncte în plus în Arizona şi Florida.

Ocupantul Casei Albe pierde teren şi în rândul Republicanilor moderaţi. Dar Trump prezintă o altă imagine : „Tocmai am primit un sondaj excelent din Nevada, unde merge foarte bine, asta în plus faţă de statele pe care le vom câştiga. Fantastic în Georgia, semne minunate peste tot. Democraţii o ştiu, şi-şi pierd minţile. De mult, foarte mult timp n-a mai văzut ţara asta aşa spirit. Suntem înaintea tuturor. Americanii, lumea, se uită la noi şi nu le vine să creadă, văd lucruri cum n-au mai văzut de zeci de ani“.

Trump l-a somat public pe secretarul de la Justiţie să-i târască în faţă instanţelor pe rivalul şi predecesorul său, Barack Obama imediat. „Adevărul este că Obama a ştiut tot, vice-preşedintele Biden, aşa sărac cu duhul cum este, a ştiut şi el. Au comis un act de trădare, m-au spionat şi înainte şi după ce am câştigat. E de departe cea mai mare crimă politică din istoria ţării. Bill Barr poate fi cel mai mare ministru al Justiţiei din istorie, sau un oarecare. În funcţie de ce se va întâmplă. Trebuie să le venim de hac“. La 28 octombrie 2016, cu 11 zile înaintea alegerilor, Trump, în urmă conform sondajelor, a fost salvat de anunţul directorului de atunci al FBI, Jim Comey, că redeschide ancheta privind pretinsa încălcare de către Hillary Clinton a legii secretului de stat. Trump, în criză de alternative, contează încă o dată pe o lovitură de teatru.