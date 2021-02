Stilul de lucru al lui Joe Biden: vizite-surpriză, „paznicii” Biroului Oval şi oaspeţii privilegiaţi ai preşedintelui american

Joe Biden are o agendă bine pusă la punct, dar îşi face timp şi pentru interacţiunile cu personalul de la Casa Albă. De pildă, a mers în Aripa de Est să salute personalul de la biroul militar care are în grijă lucruri de la serviciile de masă la transportul preşedintelui sau a trecut pe la biroul soţiei lui Anthony Bliken, secretară a Cabinetului, pentru a o felicita pentru numirea soţului ei. O natură mai sociabilă decât Barack Obama, care nu se dădea în vânt după aceste interacţiuni mai familiare în mediul său de lucru, Biden are această trăsătură în comun cu fostul preşedinte, Donald Trump, fără a avea precipitarea şi lipsa de direcţie a conversaţiilor acestuia.

Un vechi prieten al lui Biden, senatorul Chris Coons, spune că acesta este încântat să schimbe vorbe cu oamenii şi să interacţioneze faţă-în faţă cu ei mai degrabă decât virtual sau telefonic.

Biden este însă şi un tradiţionalist căruia îi place disciplina în Aripa de vest - nu sună oameni după capricii de moment ,ci convorbirile sale sunt programate şi există o ordine şi un scop.

Dacă în Biroul Oval al lui Trump se perindau tot timpul consilieri şi aliaţi externi, Biden are o mână de oameni care controlează accesul în biroul său. Iar dacă Trump petrecea zile pe Twitter sau uitându-se la televizor, Biden se preocupă zilnic de memouri, convorbiri virtuale cu experţi externi şi de vizite prin Casa Albă, scrie Politico.

Terry Sullivan, directorul executiv al Proiectului de Tranziţie al Casei Albe, care studiază cum îşi petrec timpul preşedinţii, a explicat că în timpul în care „Trump îşi programa singur întâlnirile, îşi irosea oportunităţile de a a conduce”. Or, Biden se gândeşte că nu ar vrea să rateze şansele de a se apleca asupra chestiunilor legislative şi de securitate naţională, spune acesta.

Trump nu suporta ca şefii săi de personal - a avut patru - să-i organizeze programul şi să controleze accesul în Biroul Oval.

„Când te gândeşti la preşedintele Trump vezi un mogul al filmului care dă telefoane şi oamenii intră şi ies, iar el le spune: fă-mi legătura cu...”, a spus Matt Schlapp, un aliat al lui Trump, a cărui soţie a lucrat pentru Trump.

În schimb are o agendă meticulos aranjată de trei persoane care au lucrat alături de el de-a lungul anilor: Ron Klain, şeful de personal, Annie Tomasini, directorul de operaţiuni al Biroului Oval, descris ca persoana care „îmi conduce viaţa”, şi Ashley Williams, care e un fel de asistent executiv care „păzeşte” din exteriorul Biroului Oval dar care a fost numită simbolic subdirector de operaţiuni.

O parte din consilierii săi superiori, între care Mike Donilon şi Steve Ricchetti, consilierul prezidenţial, au acces privilegiat. La fel şi câinii lui Biden - cel mai recent, Major a fost primit în Biroul Oval.

Pandemia a schimbat însă modul de lucru al lui Biden, cum a făcut-o pentru alţi oameni de pe glob - întâlnirile virtuale au fost substituite celor fizice. Doar un număr limitat de oameni pot intra la Casa Albă - chiar şi cei care ar fi trebuit să lucreze în birourile din Aripa de vest, muncesc de acasă sau din alte clădiri din complex. Biden părăseşte rareori Casa Albă iar cel mai recent a fost la Capitoliu pentru a aduce onoruri ofiţerului de poliţie ucis în insurecţia de pe 6 ianuarie şi în vizită la soldaţii răniţi în incidentele violente de atunci. Deocamdată nu are planificate călătorii sau vizite peste graniţe. Iar până în această săptămână când a invitat la discuţii senatori din ambele partide pentru pachetul de redresare economică de pandemie, nu a chemat oaspeţi la Casa Albă.

Totuşi nu pierde prilejul de a interacţiona cu oamenii în momente importante - pe 25 ianuarie, ziua în care vicepreşedinta Kamala Harris l-a pus în funcţie pe secretarul apărării Lloyd Austin, Biden i-a invitat familia în Biroul Oval.

Biden face plimbări destul de lungi în jurul Aripii Vestice, spune un consilier al său care precizează că preşedintele american face asta pentru că o cunoaşte foarte bine, după ce a stat aici opt ani şi e familiarizat cu „energia locului”.

Zilnic, Biden are o şedinţă cu oficialii de informaţii, actualizări în privinţa coronavirusului şi o agendă de informare ce cuprinde programări, memo-uri şi note de informaţii pentru a doua zi, potrivit unui oficial de la Casa Albă, scrie Politico.

„Îi place să aibă un document de informare concis şi detaliat ce specifică care sunt problemele, contextul, cine sunt părţile interesate, care sunt precedentele, consecinţele - şi, după ce le discută cu consilierii săi, le dezbate cu experţi externi. El se informează la intersecţia dintre citire şi dezbatere”, spune Coons.

Dacă Trump prefera să nu citească informările zilnice şi Obama le prefera pe cele lungi - uneori sărind peste conversaţiile cu consilierii de după - Biden cere un memo şi apoi îşi întreabă consilierii ce impact va exista în diferite părţi ale ţării.

„Politicile nu sunt un exerciţiu teoretic pentru el, ci o întreprindere practică”, spune Scott Mulhauser, un consultant pentru partidul democrat şi un fost consilier al lui Biden.

Potrivit a trei persoane familiare cu modul de a proceda al preşedintelui american, acesta se consultă atât cu experţi pe care îi cunoaşte de mult timp, cât şi cu cei nou-sosiţi. Face o listă cu oamenii cu care vrea să stea vorbă despre o anumită problemă - de la membrii unui consiliu local la un lider european - şi apoi cere personalului său să sugereze alte persoane pe care nu le cunoaşte.

Un oficial de la Casa Albă spune că Biden ţine constant legătura cu guvernatori, primari şi aleşi locali pentru a afla cum merg lucrurile la faţa locului. Cele mai multe convorbiri sunt programate de stafful său, dar uneori ia personal legătura cu oamenii.

„Îi place să stea de vorbă cu oamenii”, spune un fost consilier. „Este clasica definiţie a unui extrovert...îi place să câştige grupuri de oameni cu modul său de a gândi, politici şi propuneri şi asta presupune că dai feedback şi îl primeşti la rândul tău de la alţi oameni”.