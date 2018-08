Statele Unite, în faţa unui „val roz“: Număr record de femei în cursa pentru Congres la aproape un an de #MeToo

După o nouă serie de alegeri primare marţi seară, 11 femei au şanse de a fi alese într-un post de guvernator şi 173 în Camera Reprezentanţilor la scrutinul din noiembrie.



„Este oficial, am bătut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Cameră“, s-a felicitat Center for American Women and Politics (CAWP), amintind că recordul anterior era de 167.



„Un alt record. 2018 numără cele mai multe femei nominalizate pentru alegerile pentru posturile de guvernator“, a adăugat CWAP. „Precedentul record, stabilit pentru prima oară în 1994, era de 10“, a precizat centrul sus-menţionat.

Presa americană scrie despre un fenomen „pink wave“, care survine după aproape un an marcat de mişcarea #MeToo şi de activism împotriva preşedintelui Donald Trump. Numeroase feministe au reuşit să-şi impună ideile la nivel politic în această perioadă, cazul cel mai semnificativ fiind cel al Alexandriei Ocasio-Cortez, o hispanică de 28 de ani care l-a învins în primarele dintr-o circumscripţie din New York pe un veteran democrat.

Multe candidate cu şanse bune de a câştiga provin din rândurile unor minorităţi încă subreprezentate în Congres. Printre ele figurează democrata Rashida Tlaib din Michigan, care ar putea fi prima femeie musulmană din Camera Reprezentanţilor, remarcă AFP.

Câteva amerindiene sunt la rândul lor în cursă, potrivit CWAP.



Acest val de candidate are loc la mijlocul administraţiei Trump, a cărei instalare, în ianuarie 2017, a coincis cu o manifestaţie istorică în apărarea drepturilor femeilor, Women's March.