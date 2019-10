Se strânge laţul în jurul lui Trump. Doi finanţatori ai campaniei electorale a preşedintelui SUA au fost arestaţi

Doi oameni de afaceri, suspectaţi că l-au ajutat pe avocatul personal al preşedintelui american Donald Trump în eforturile acestuia de a obţine ajutorul Kievului împotriva unui contracandidat al preşedintelui, se aflau în detenţie joi pentru încălcarea legilor privind finanţarea de campanii electorale, informează AFP.



Lev Parnas şi Igor Fruman, născuţi respectiv în Ucraina şi Belarus însă fiind în prezent cetăţeni americani, sunt acuzaţi că au ascuns originea străină a donaţiilor făcute în 2018 pentru campanii electorale, potrivit actului de acuzare emis de un procuror din Manhattan.



Lev Parnas şi Igor Fruman, care au donat 325.000 de dolari, unui comitet politic care susţine campania electorală a lui Donald Trump, sunt acuzaţi de conspiraţie, declaraţii false la Comisia Electorală Federală şi falsificare de documente, informează agenţia Associated Press.



Lev Parnas şi Igor Fruman sunt implicaţi în eforturile lui Rudy Giuliani de a obţine cooperarea unor oficiali din Ucraina în investigarea afacerilor fostului vicepreşedinte Joseph Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden.



Cei doi bărbaţi, care în mai 2018 au donat 325.000 de dolari pentru campania de realegere a lui Donald Trump, au fost arestaţi miercuri seara şi urmează să compară în faţa unui judecător în Virginia, potrivit The Wall Street Journal.



Democraţii, care au declanşat o procedură de destituire împotriva preşedintelui, se interesează de asemenea de cei doi bărbaţi, pe care ei i-au convocat pentru depoziţii în Camera Reprezentanţilor joi şi vineri. Democraţii îi suspectează că ei au servit drept emisari ai lui Rudy Giuliani, avocatul personal al preşedintelui Trump, în eforturile acestuia de a obţine ca Ucraina să furnizeze informaţii compromiţătoare cu privire la Joe Biden, cotat cu şanse bune în a-l înfrunta pe miliardarul republican în timpul alegerilor prezidenţiale din 2020.



Potrivit mass-media, Parnas şi Fruman l-ar fi ajutat lui Rudy Giuliani să se întâlnească la New York cu Iuri Luţenko, pe atunci procuror general al Ucrainei.



În timpul unei discuţii telefonice de la sfârşitul lui iulie, Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski "să se aplece asupra" situaţiei lui Joe Biden şi să intre în contact cu Rudy Giuliani. Acest apel, făcut public după intervenţia unui avertizor de integritate, a justificat declanşarea explozivei proceduri de destituire împotriva lui.