Schimbare de decor la Casa Albă. Fotografiile din timpul vizitei lui Macron în SUA au fost înlocuite cu unele în care apar Donald Trump şi Kim Jong-un

Mai precis, fotografii cu cei doi surprinse în timpul istoricei lor întâlniri au fost expuse în aripa de vest a Casei Albe.

Însă acestea nu au fost pur şi simplu aşezate alături de celelalte fotografii aflate la vedere, ci le-au înlocuit pe cele în care Trump apare alături de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, relatează Neewsweek.com.

Luna trecută, adaugă publicaţia citată, în capătul scării din aripa de vest a Casei Albe erau expuse fotografii din timpul recentei vizite de stat efectuate de liderul de la Élysée la Washington.

The French love is still evident in the White House.



Pictures of Trump and Macron still up in the West Wing, a week after the big visit. @EmmanuelMacron pic.twitter.com/emENEEUvuL