Scandalul „Huntergate“. Fostul partener de afaceri al fiului lui Joe Biden va preda FBI dovezi privind negocieri în China

Tony Bobulinski a făcut publice mai multe mesaje ale lui Hunter Biden, între care şi unul în care se referea la împărţirea banilor într-o viitoare companie, iar 10% i-ar fi revenit Barosanului („the big guy”), care ar fi chiar fostul vicepreşedinte Joe Biden.

„Ceea se afirmă este o realitate. Ştiu că este o realitate pentru că am trăit-o. Eu sunt CEO-ul Sinohawk Holdings care au fost un parteneriat între China, reprezentată de CEFC/directorul Ye şi familia Biden. Am fost adus în companie să fiu CEO de către James Gilliar şi Hunter Biden. Referirea la Barosanul în mult mediatizatul e-mail din 13 mai 2017 este în fapt o referire la Joe Biden. Celălalt JB despre care se vorbeşte în e-mail este Jim Biden, fratele lui Joe”, a declarat Tony Bobulinski, potrivit Mediafax.

Într-un mesaj datat 20 mai 2017, „Tony Bobulinski este avertizat de partenerul de afaceri James Gilliar: nu menţiona implicarea lui Joe, doar când veţi fi faţă în faţă. Ştiu ca ştii deja asta, dar sunt paranoici”, arată Mike Emanel de la Fox News, potrivit The Sun.

Bobulinski a declarat pentru The New York Post: „L-am văzut pe vicepreşedintele Joe Biden spunând că nu a vorbit niciodată cu Hunter despre afaceri. Am văzut la prima mână că nu e adevărat, deoarece nu era doar afacerea lui Hunter, ei vorbeau de a pune la bătaie numele şi moştenirea familiei”.





Bobulinski declarat: „Hunter Biden îşi numea tatăl „Big Guy” sau „directorul meu” şi menţiona frecvent că cerea aprobarea sau sfaturile sale privind potenţiale contracte despre care discutam”.