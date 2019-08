Scandalul Epstein: miliardarul pedofil plănuia „să însămânţeze rasa umană cu ADN-ul său“. Povestea unei picturi cu Bill Clinton

Miliardarul Jeffrey Epstein nu avea doar apetit sexual pentru minore, ci şi pentru proiecte ştiinţifice bizare, inspirate îndeosebi din transumanism, inseminare şi criogenie.

Pasionat de lumea oamenilor de ştiinţă şi de fete frumoase, celebrul miliardar newyorkez a încercat să le armonizeze într-un scop precis, şi anume de a-şi implementa proiectul nebunesc de a lăsa o rasă umană mai bună, scrie presa internaţională. Şi s-a văzut un pilon important în cadrul acestei moşteniri.

Ambiţii elitiste pentru rasa umană

Potrivit unor surse ale publicaţiei „Times“, Jeffrey Epstein le-a împărtăşit o parte din ambiţiile sale legate de viitorul omenirii. Ei spun că miliardarul îşi dorea să facă la ferma sa din New Mexico, Zorro Ranch, un centru de inseminare. Mânat de transumanism, o mişcare intelectuală care pledează pentru ameliorare rasei umane prin tehnologie, visa la o bancă de spermă ultraelitistă, la care ar fi contribuit cei mai mari intelectuali ai Terrei. Nu s-a exclus din acest cerc restrâns. Plănuia „să însămânţeze rasa umană cu ADN-ul său“, nuanţează una dintre sursele „Times“. Cele care ar fi trebuit să contribuie la acest proces de perpetuare erau tinere frumoase. Jaron Lanier, unul dintre fondatorii realităţii virtuale, recunoaşte că a rămas cu impresia că petrecerile de la Zorro Ranch erau parcă destinate găsirii de candidaţi pentru inseminare. Aceşti „candidaţi“ erau ademeniţi cu tinere pline de şarm. „Erau mereu fete frumoase în jur“, afirma recent fizicianul Murray Gell-Mann, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1969 pentru munca sa în elaborarea teoriei particulelor elementare.

Zorro Ranch Captură YoTube/ KRQE

Cumpărată în 1994, Zorro Ranch a fost îmbunătăţită până în 1999. De atunci, caravane de tinere au început să vină la fermă, scrie The New Republic. Unele dintre ele erau minore, precum Virginia Roberts. Aceasta din urmă îl acuză acum pe Epstein şi pe partenera sa de la acea vreme, Ghislaine Maxwell, că au ţinut-o acolo în calitate de sclavă sexuală pe când avea 15 ani.

În plus, Jefrrey Epstein era interesat şi de criogenie. El voia să-şi conserve creierul şi penisul, pentru a fi reutilizate în viitor, spun sursele „Times“.

Nu se ştie în ce măsură a reuşit să-şi realizeze aceste proiecte. Însă psihologul Steven Pinker îl consideră un impostor. El îşi aduce aminte de unele conversaţii avute cu el: „Schimba brusc subiectul, ca şi cum ar fi suferit de deficit de atenţie, apoi făcea diverse remarci cu sarcasm adolescentin“.

Povestea unei picturi ciudate, cu Bill Clinton în prim-plan

Acum ancheta în cazul Epstein se concentrează asupra găsirii complicilor săi la abuzurile asupra unor minore. FBI a descins pe insula sa din Arhipelagul Virgine, numită „Insula pedofiliei“, la ferma din New Mexico, dar şi la casa din Manhattan, New York.

Conform anchetei, Jeffrey Epstein a încercat să-şi ascundă urmele cu trei săptămâni înainte de publicarea unei dezvăluiri ce a dus la arestarea sa la începutul lui iulie. Mai exact, el a trimis, în regim expres, un camion de ciment de 100.000 de dolari pe insula sa din Virgine. „Nu se poate exclude posibilitatea ca acesta să fi fost folosit pentru acoperirea probelor“, spune pentru Daily Mail TV un expert în transportul maritim. De asemenea, a mai trimis pe insulă un scaun de dentist, echipat complet, precum şi extractor pentru gresie şi covoare.

FBI a mai găsit o ciudată pictură în ulei (foto mai jos), care îl prezintă pe fostul preşedinte democrat Bill Clinton într-o roche albastră, similară cu una purtată de fosta sa consilieră Monica Lewinsky, care l-a acuzat de hărţuire sexuală. Pictura este o creaţie a Petrinei Ryan-Kleid. Ea spune cum a realizat pictura şi cum a ajuns în posesia lui Epstein.

FOTO Saatchi Art

„În 2012, ca student la Academia de Artă din New York, am pictat imagini cu preşedinţii Bill Clinton şi George W. Bush ca parte a tezei mele de master. Când şcoala a organizat o strângere de fonduri la Tribeca Ball în acel an, mi-au vândul tabloul unuia dintre participanţi. Habar nu aveam cine era cumpăratorul“, a declarat artista pentru Fox News.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în dimineaţa zilei de 10 august în celula sa de la Centrul Corecţional Metropolitan din Manhattan. Autopsia arată că omul de afaceri a murit prin spânzurare.

După moartea sa, principalul suspect rămâne Ghislaine Maxwell, fiica unui fost magnat media. Ea păstrează tăcerea deocamdată. În vizor este luat şi prinţul Andrew, fiul favorit al reginei Elisabeta a II-a. Numele său apare în plângerea formulată de Virginia Roberts împotriva lui Ghislaine Maxwell, fiind acuzat de relaţii sexuale cu minore.

Se strânge laţul în jurul Prinţului Andrew

Menţionat adesea în scandalul Epstein, Prinţul Andrew se declară „consternat“ de acuzaţiile de abuz sexual aduse împotriva sa.

Virginia Roberts, alături de Prinţul Andrew

„Ducele de York a rămas consternat de informaţiile recente privind infracţiunile puse pe seama lui Jeffrey Esptein“, a reacţionat Palatul Buckingham într-un comunicat preluat de Press Association.

„Alteţa Sa Regală deplânge exploatarea tuturor fiinţelor umane, iar sugestia precum că el ar fi putut tolera, participa sau susţine astfel de practici este abominabilă“, dă asigurări familia regală britanică.

Palatul Buckingham a răspuns astfel după difuzarea unui filmuleţ în care prinţul poate fi văzut salutând o femeie ce părăsea domiciliul lui Jeffrey Epstein. Întâmplarea a avut loc în 2010, potrivit Daily Mail, care a publicat înregistrarea video respectivă.

Prinţul Andrew salutând o tânără care pleca dintr-o casă a lui Epstein FOTO Daily Mail

Virginia Roberts, una dintre presupusele victime ale lui Epstein, a declarat în 2016 că a întreţinut relaţii sexuale cu prinţul în timp ce era minoră.



Palatul Buckingham a negat în repetate rânduri că prinţul a dat dovadă de un comportament necorespunzător. Mai mult, a calificat acuzaţiile Virginiei Roberts drept „false şi fără fundament“.

Presa internaţională scrie că Jeffrey Epstein şi prinţul Andrew au împărţit multe, de la vacanţe în Thailanda până la plângeri penale pe numele lor. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90 prin intermediul lui Ghislaine Maxwell, iar ultima lor aventură descoperită datează din 1991. Este vorba de o petrecere în compania unor manechine la Castelul Balmoral, o proprietate a familiei regale britanice.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: