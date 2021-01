Scandal la Washington. O proaspăt- aleasă în Congresul american vrea să-şi poarte pistolul la noul loc de muncă: Cum îşi motivează decizia VIDEO

Lauren Boebert, în vârstă de 34 de ani, este membră a Camerei Reprezentanţilor de numai o zi, dar a reuşit deja să-şi întărâte adversarii politici anunţând că vrea să-şi poarte pistolul la noul loc de muncă.

„Am fost aleasă pentru a proteja acest drept aici”, spune Boebert, reprezentantă a statului Colorado, într-un filmuleţ distribuit pe pagina sa de Twitter.

„Chiar dacă lucrez acum într-unul dintre cele mai liberale oraşe ale Americii, refuz să-mi abandonez drepturile, în special dreptul la Al Doilea Amendament”, afirmă Boebert în timp ce se plimbă prin Washington DC.

În calitate de mamă a patru copii, „aleg să-mi apăr familia cu toată puterea pe care ne-o oferă Constituţia”, adaugă ea.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.



Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.



I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4B pic.twitter.com/qg7QGenrNo