Scandal ca la uşa cortului la Casa Albă. Trump i-a spus şefei Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, că este "politician de joasă speţă"

Mai mulţi lideri democraţi din Congresul Statelor Unite au declarat că preşedintele ţării, Donald Trump, ar fi insultat-o miercuri pe Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, în timpul unei şedinţe de la Casa Albă cu privire la situaţia din Siria, informează CNN.

Astfel, Trump ar fi spus despre Pelosi că este „un politician de joasă speţă”.

„A folosit insulte, mai ales la adresa preşedintelui Camerei. Aceasta şi-a păstrat cumpătul, însă el a numit-o «politician de joasă speţă»”, a declarat senatorul democrat Chuck Schumer. Acesta a descris atitudinea preşedintelui ca fiind un moment neplăcut.

La rândul său, Nancy Pelosi a confirmat informaţia. „Am asistat la o criză de nervi a preşedintelui, din păcate”, a spus aceasta.

"L-am văzut pe preşedinte cedând nervos, este trist să spunem asta", a declarat preşedintei Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, părăsind reuniunea de la Casa Albă.

A fost prima întâlnire oficială dintre preşedintele Statelor Unite şi lidera democrată după ce aceasta a lansat, la 24 septembrie, o explozivă procedură de destituire împotriva lui.

Vorbind despre Siria, preşedintele Statelor Unite le-ar fi spus liderilor democraţi invitaţi la Casa Albă pentru această reuniune "că sunt implicaţi comuniştii, deci poate vă place asta", potrivit senatorului Schumer.

"Nu a fost un dialog, mai repede o diatribă, o diatribă plină de venin care nu era bazată pe fapte", a adăugat el.

Nancy Pelosi a mai spus că Donald Trump părea "foarte agitat" din cauza aprobării cu puţin timp înainte în Cameră cu o foarte largă majoritate, circa două treimi dintre aleşii republicani, a unei rezoluţii fără caracter obligatoriu condamnând politica sa în Siria.

"Am fost profund jigniţi de modul în care a tratat-o" pe Nancy Pelosi, a ţinut să adauge liderul majorităţii democrate din Cameră, Steny Hoyer. "Am participat la foarte, foarte, foarte multe reuniuni de acest fel. Nu am văzut niciodată un preşedinte să trateze atât de lipsit de respect" reprezentanţi ai Congresului, a spus el, citat de AFP.

Camera Reprezentanţilor a adoptat miercuri cu o largă majoritate o rezoluţie fără caracter obligatoriu, care condamnă decizia preşedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei. Rezoluţia a fost adoptată cu 354 de voturi pentru şi 60 contra, 129 de republicani au votat pentru din totalul celor 197 din Camera inferioară a Congresului american.

Administraţiei Trump i se cere „să se asigure că armata turcă acţionează cu reţinere" şi „să prezinte un plan clar şi precis pentru a învinge durabil" gruparea Stat Islamic.

Preşedinta Camerei Reprezentanţilor, democrata Nancy Pelosi l-a acuzat cu ocazia aceasta pe preşedinte că a provocat haos în Siria în momentul „când a dat undă verde Turciei să îi atace pe partenerii noştri kurzi".

Camera reprezentanţilor cere totodată preşedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, „să înceteze imediat" operaţiunile din nordul Siriei şi „să respecte acordurile existente".