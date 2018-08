S-a umplut paharul! Circa o sută de publicaţii americane au decis să răspundă atacurilor lui Trump într-o acţiune coordonată

S-a umplut paharul. Circa o sută de publicaţii de peste Atlantic au decis să răspundă atacurilor repetate ale preşedintelui american, scrie The Guardian.

Cei care vor citi joi Miami Harald, Huston Chronicle sau Denver Post vor descoperit un editorial consacrat lui Donald Trump. Sub coordonarea The Boston Globe, echipele redacţionale au stabilit să denunţe ostilitatea republicanului faţă de presă, dar fiecare cu propriul articol, notează The Guardian.

„Acest război murdar trebuie să înceteze. Toate publicaţiile, indiferent de linia lor editorială, ar putea face o declaraţie puternică alăturându-se apărării profesiei lor, precum şi a rolului său vital pentru democraţie“, precizează organizatorii campaniei.

Donald Trump nu are nicio reţinere în calificarea jurnaliştilor drept „oribili“ şi „detestabili“. Principalele sale ţinte sunt CNN, Washington Post şi New York Times, pe care le consideră emitente de „fake news“ („ştiri false“) atunci când îi critică deciziile.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a denunţat recent retorica anti-presă a lui Trump, apreciind că este „foarte aproape de instigare la violenţă “.

„Am început să vedem o campanie contra mass-media care poate duce cu uşurinţă la jurnalişti răniţi doar pentru că îşi fac treaba sau la autocenzură. Iar, în acest context, suntem foarte aproape de instigare la violenţă“, a declarat Zeid Ra’ad.