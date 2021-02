Culisele armatei forumiştilor Reddit. De la nihilism la disperare: „Au fost mâini de diamant. Totul sau nimic”

Protest la bursa din New York FOTO EPA-EFE

Omar, un student de 23 de ani, utilizator al subforumului r/wallstreetbets, povesteşte cum şi-a pierdut o investiţie iniţială în opţiuni, întrucât a urmat mantra investitorilor de risc de nu a fi speriaţi de fluctuaţiile de moment, şi, disperat, a pulsat în cele din urmă cu toţi banii săi - inclusiv cecul de pandemie şi creditul pentru facultate - în total, 22.000 de dolari.





„Au fost mâini de diamant. Totul sau nimic”, spune Omar, ai cărui părinţi sunt imigranţi.







Subforumul care şi-a mobilizat utilizatorii (circa 5 milioane) obţinând o victorie fulminantă în creşterea acţiunilor GameStop (1700%), împotriva cărora pariaseră marile fonduri speculative, a creat o atmosferă de fascinaţie privind bogăţii bruşte în timp ce ar fi condamnat marii speculanţi axaţi şi ei pe distrugere, dar cu strategii profesioniste şi teoretic solide, la un nivel ridicat de siguranţă.

Totul sau nimic

Dar este o sabie cu două tăişuri. Utilizatorii subforumurilor sunt prinşi într-un cerc de risc de mare volatilitate, dictat de mantre de rezistenţă descrise în limbajul iniţiaţilor ca „nihilism”, „autism” - termeni poate la fel de substanţiali ca cei tehnici precum „diamond hands” - adică cel mai mare risc pentru cel mai mare câştig sau cea mai cruntă pierdere. Cu alte cuvinte, „Totul sau nimic”.

Forumul a câştigat teren în pandemie în virtutea unor condiţii perfecte de furtună: creşterea exponenţială a aplicaţiei de tranzacţionare Robinhood, cu posibilitatea de a investi gratuit, marile fluctuaţii ale pieţei, cecurile de ajutor pentru pandemie, lipsa competiţiilor sportive şi izolarea în casă cu mult mai mult timp liber la dispoziţie.

Subforumul „r/wallstreetbets” îşi prezintă evoluţia astfel :„4chan a descoperit un terminal Bloomberg” - unul care a pornit un război împotriva corupţiei de pe Wall Street cu meme, umor nihilist şi screenshot-uri ale pariurilor pierdute în mod teribil sau recompensate uluitor.

WallStreetBets a evoluat într-o forţă a radicalismului financiar al micilor investitori motivaţi de câştiguri rapide care creşte rapid, antrenând deja milioane de oameni. Mulţi au celebrat războiul pornit împotriva vânzărilor în lipsă (împrumutarea unor acţiuni de la investitori, vânzarea şi apoi răscumpărarea lor, pariind pe diminuarea valorii acţiunilor) ca o campanie menită să pedepsească marile fonduri de investiţii ce obţin profit din dezastrele financiare ale companiilor. Utilizatorii recunosc însă scopul financiar.

„Este un mijloc către un scop”, spune Vanover, angajatul unui magazin, cu un salariu anual de 35.000 de dolari, care a devenit cel puţin pe hârtie milionar după lovitura cu acţiunile Gamestop când acestea au atins valoarea maximă. Bărbatul îşi face planuri să-şi dea demisia, să-şi ajute părinţii cu ratele ipotecare şi să investească în continuare în opţiuni.





Forumul este un amestec haotic de meme-uri, screenshoturi cu pierderi sau câştiguri masive, ocazionale „deep dive”-uri asupra unor acţiuni care funcţionează după principiul celui mai mare pariu posibil pe opţiuni, adică tranzacţii riscante pe termen scurt. Nu se au în vedere acţiunile individuale, care au subforum dedicat. Lucrurile sunt menţinute separate, şi nimeni nu prea încalcă această regulă.





Limbajul subforumului e unul brut şi abundă în epitete homofobe utilizate cu afecţiune, ironie şi umor caustic, menite să ridice moralul şi în acelaşi timp să trezească la realitate. Subforumul WallStreetBets este o comunitate online de nişă - or, cum au arătat şi altele pornite pe forumurile de imagini ale internetului ascuns, aceste culturi au tendinţa de a fi medii pentru comportamente extreme - ideile radicale ce pot fi demontate raţional în mod normal aici prind alură de posibilitate.





Ce spun experţii





Experţii în comunităţi extremiste din online au explicat fenomenul.

Lana Swartz, profesor de studii mass-media la Universitatea Virginia, descrie turnura forumului Reddit spre tipul de nihilism observat pe siteuri precum 4chan ca promovarea ideii unei relaxări în relaţia cu banii. „Pentru că un secret al elitelor este că banii sunt B.S.(Bullshit) şi doar fiind conştient de asta poţi acumula bani cu grămada, asta să fie aspiraţia ta”. Etosul promovat pe WallStreetBets încurajează riscul extrem - să pariezi toţi banii deodată într-o singură tranzacţie - tocmai ca şi impactul mişcării să fie unul masiv - ţinta e câştigul ca un scop în sine.

Jeremy Blackburn, profesor de informatică la Universitatea Binghamton, spune: „Tipii ăştia pot mişca pieţele. Este un pariu cu miză uriaşă.

„Nici nu mai contează obiectivele, ci doar mijloacele. Să plasezi pariul - în asta constă valoarea acţiunii tale. Desigur, poţi lua banii sau poţi să te falimentezi, dar ai jucat şi ai făcut-o într-un mare fel. Este cumva înspăimântător, nu-i aşa? Pentru că în joc sunt bani reali. Şi dacă eşti mai interesat de joc decât de rezultatul lui, jocul poate deveni extrem de periculos.

Asemănarea dintre subforumul WallStreetBets şi comunităţi online de pe 4chan sau 8kun, care folosesc meme-uri ca mijloc de comunicare, nu este una de suprafaţă.

4chan se distinge prin opoziţia faţă de cultura „normie” - o idee cu mare aplicabilitate . De pildă, pentru mulţi utilizatori de 4chan, cultura normie o reprezintă liceenii populari. Pentru WallStreetBets, e vorba de investiţiile sigure pe termen lung, cum ar fi fondurile de pensii.

Aceşti oameni nu sunt dispuşi să aştepte 20 de ani ca să aibă profit, spune Blackburn.

Swartz leagă investiţiile de risc de cinismul tinerei generaţii care reacţionează la criza economică, haosul politic şi ameninţările cu catastrofa climatică. Ei traversează o perioadă de incertitudine fără precedent, astfel că nu-şi mai pot imagina că pot investi acum şi culege roadele în câteva decenii cum au procedat părinţii lor.

„Nu spun că nu ar trebui să mai creadă în această posibilitate, ci că au motive bune să nu o facă”, a spus aceasta.

Un utilizator care a celebrat în comunitatea de investitori de pe Reddit lovitura dată fondului speculativ Melvin Capital - care şi-a închis poziţia pe acţiunile GameStop - a povestit că era adolescent în 2008, când s-a pornit criza financiară. Familia sa nu a pierdut casa dar un an au trăit doar cu praf de clătite, lapte praf, fasole şi orez.

„Încetaţi să mai plecaţi urechea la media care ne prezintă ca distrugători de piaţă şi ţineţi-ne pumnii nou, deoarece avem o oportunitate unică în viaţă de a pedepsi soiul de oameni care ne-au provocat suferinţă şi stres acum un deceniu, şi profităm de ea”.

Viziunea nihilistă

Forumurile 4chan şi WallStreetBets au în comun şi un nihilism prin modul neserios cum vorbesc despre sinucidere. „$ROPE„ este o glumă care circulă pe WallStreetBets referitoare la un pariu devastator.

4chan, 8kun şi WallStreetBets folosesc o abordare comună a „autismului” prezentat cu ironie şi sinceritate - un motiv de mândrie, o supraputere care permite o perseverenţă obstinată şi nelimitată, indiciul unui angajament la o viziune asupra lumii separată de prudenţa comună constrângătoare.

Puterile autiste sunt o armă de hărţuire distructivă a adversarilor pentru extremiştii politice. Pentru WallStreetBets acestea sunt superputerile „mâinilor de diamant” - adică a păstra investiţiile şi refuzul de a vinde chiar în perspectiva unor pierderi masive sau câştiguri, iar asta pentru a atinge nivelul maxim de profit.

WallStreetBets ediferit prin faptul că în general nu-şi agresează online adversarii - şi nu postează agresiv pe alte subformuri - cum este cel complet opus, r/investing. Blackburn spune că WallStreetBets are un comportament online rezonabil, nefiind atât de toxic ca alte comunităţi, cu excepţia ruinării financiare.

Contractul de opţiuni este diferit de achiziţia de acţiuni - investitorul plăteşte un număr de opţiuni la un preţ stabilit prin contract şi are un termen în care decide ce face cu ele, în condiţiile unor fluctuaţii rapide.

WallStreetBets nu a avut o ascensiune din senin - volumul tranzacţiilor cu opţiuni a depăşit toate recordurile , spun marii investitori.

Un rol important l-a avut aplicaţia Robinhood, care a revoluţionat tranzacţionarea prin simplitate şi costurile reduse ale investiţiilor în opţiuni - cei interesaţi trebuie doar să răspundă la câteva întrebări.

Paradoxal este că WallStreetBets promovează contractele cu termen scurt de expirare - adică cele cu gradul cel mai mare de risc. A paria toate economiile se numeşte „YOLOing” ( you only live once - ai o singură viaţă), un tag separat pe subforum.

Doliul şi mesajul de adio

Atât marii perdanţi, cât şi marii câştigători anunţă vestea pe forum.

Minhajul, 22 de ani, student, născut în Bangladesh dar care a crescut în Queens, New York, a investit cecul de pandemie după ce a auzit de câştigurile uriaşe ale forumiştilor WallStreetBets. A cumpărat contracte săptămânale de opţiuni şi a investit fiecare tranzacţie câştigătoare. În decursul a două săptămâni ameţitoare şi-a mărit investiţia iniţială la 280,000 de dolari, moment în care a exultat: „Sunt bogat”. Au urmat nopţi albe în care doar şi-a imaginat cum îşi va cheltui banii. Într-o săptămână opţiunile sale s-au devalorizat la 8.000 de dolari. Minhajul a spus că nu a fost o lovitură pentru el în măsura în care a pariat bani de care nu depindea.

WallStreetBets' are însă şi secţiunea „loss” -dedicată doliului, după o pierderea unei sume mari de bani. Dar şi aici se găseşte detaşare ironică şi sarcasm.

„Loss porn” este un termen care tronează pe forum şi are asociat un ritual - anunţarea veştii şi apoi înfruntarea situaţiei supusă reacţiei publice de pe forum.

Punerea de sare pe rană este un răspuns comun - „Butonul de vânzare nu merge?” - ca şi glumele vulgare despre „prietenul soţiei”. Încurajările sincere sunt puţine dar ele nu lipsesc în situaţiile cu adevărat disperate în care utilizatorii îşi iau adio, revenind totuşi adeseori.

„Opţiunile tale (numite în argou „delight” = rahat) sunt funcţionale. Te vei simţi ca un rahat ceva vreme, pe bună dreptate, dar pune-ţi un mic target şi atinge-l”.

Un utilizator a postat un screenshot cu o pierdere de 134,000 de dolari cu titlul "YOLO is a hell of a drug! Farewell boys” (YOLO este un drog dat naibii. Rămâneţi cu bine, băieţi). Cei care îşi iau adio explică uneori cum s-au transformat din investitori raţionali în pariori care pun la bătaie economiile sau toţi banii de pensie/studii.