Război cultural cu cărţi, desene animate şi documentare despre natură: Grupul din dreapta creştină americană care a reuşit să-şi facă loc pe canale populare

Pastorul Douglas Wilson (primul din dreapta) şi membri ai bisericii sale la un protest FOTO Geoff Crimmins/ The Moscow-Pullman Daily News/ CC BY-SA

Biserica lui Hristos din Idaho este arhicunoscută în Statele Unite pentru poziţiile sale antirestricţii în context pandemic şi pentru insistenţa cu care promovează teocraţia, o formă de guvernământ prin care Dumnezeu este recunoscut ca şi conducător suprem al statului.



Pentru a-şi impune ideile, pastorul Douglas Wilson mizează pe producţii de televiziune şi cărţi din categoria „pe placul tuturor”.

Dincolo de impunerea ideilor, promovarea aduce bani grei prin intermediul unei reţele financiare opace. Capul „intelectual” al acestei reţele este fiul pastorului, Nathan Wilson, care este ajutat de un asociat pe nume Aaron Rench, notează cotidianul britanic.

Nathan Wilson, alias ND Wilson, este autor al mai multor cărţi pentru copii şi adolescenţi Unele dintre cărţile sale au fost publicate la o editură apropiată bisericii, şi anume Canon Press. Însă majoritatea au fost tipărite la edituri populare, precum Penguin Random House sau HarperCollins.

Aaron Rench, care este membru al Bisericii lui Hristos din Idaho împreună cu fratele său, Gabriel, serveşte oficial ca agent literar pentru Nathan Wilson. Însă activitatea sa merge dincolo de negocierea contractelor cu editurile.

Cei doi s-au lansat şi în producţii de televiziune. Netflix, de exemplu, a difuzat recent cel de-al patrulea sezon al serialului animat pentru copii Hello Ninja. Serialul este inspirat dintr-o carte ilustrată scrisă de ND Wilson şi tipărită de Canon Press.

Aaron Rench şi ND Wilson sunt menţionaţi ca producători executivi în primul sezon al programului. Gorilla Poet Productions (GPP), compania de producţie a lui Rench, este co-producătoare alături de Netflix.

De altfel, GPP este folosită pentru adaptarea cărţilor lui ND Wilson în produse de televiziune, inclusiv în documentare.

În 2009, GPP a produs Collision, care expune o serie de dezbateri între Douglas Wilson şi regretatul scriitor şi celebru ateu Christopher Hitchens.

În 2015, GPP a lansat The Free Speech Apocalypse, o redare a protestelor care au cuprins în 2012 Universitatea din Indiana în urma unui discurs al lui Wilson considerat drept homofob.

Mai recent, Rench şi Wilson jr. au strâns fonduri pentru documentarul despre natură The Riot and the Dance, care prezintă opiniile creaţioniste ale lui Gordon Wilson, fratele lui Douglas Wilson.

Kristin Du Mez, profesoară de istorie la Colegiul Calvin, spune că evanghelicii conservatori din Statele Unite au o istorie lungă în a-şi promova opiniile religioase şi politice prin intermediul unor canale mediatice populare. Potrivit ei, războiul cultural dus de evanghelici împotriva laicilor este avantajos în primul rând din punct de vedere financiar. „Urmăriţi-le banii”, spune Du Mez.

Solicitat să comenteze informaţiile din articol, Nathan Wilson nu a răspuns pentru The Guardian. Şi Netflix a refuzat să comenteze pe tema proiectelor sale cu Wilson şi Rench.