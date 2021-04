Răscumpărarea cerută de activiştii White Lies Matter, pentru a înapoia intact scaunul memorial al preşedintelui statelor confederate americane

Scaunul memorial din piatră dedicat preşedintelui american din timpul Războiului Civil Jefferson Davis a fost furat în luna martie din cimitirul Old Live Oak din oraşul Selma, statul Alabama şi este estimat la jumătate de milion de dolari. Activiştii antirasism White Lies Matter au trimis emailuri la mai multe canale de ştiri cerând o răscumpărare, şi anume ca grupul activist rival United Daughters of the Confederacy (care apără memoria soldaţilor confederaţi căzuţi în Războiul Civil) să pună un banner la sediul acestuia din Richmond, Virginia, la aniversarea predării armatelor Confederaţiei (9 aprilie 1865).

Pe acesta trebuie scris un citat din Assata Shakur, mama rapperului defunct Tupac Shakur, o activistă şi fostă membră a Armatei de Eliberare a Negrilor, aflată pe lista FBI a celor mai căutaţi terorişti din 2013, după uciderea unui poliţist din New Jersey, în 1977. Evadată în 1979, aceasta trăieşte în Cuba.

Citatul este: „Conducătorii acestei ţări au considerat întotdeauna proprietatea mai valoroasă decât vieţile noastre”.

Activiştii White Lies Matter au scris: „Dacă nu vor proceda cum am cerut, monumentul, un scaun din piatră ornamentat, va fi transformat imediat într-o toaletă. Dacă însă vor pune bannerul, nu doar că îl returnăm intact, dar îl înapoiem lustruit.

Scaunul memorial al preşedintelui Jefferson Davis FOTO White Lies Matter via Daily Mail

Le-am luat jucăria şi nu ne simţim vinovaţi din cauza asta. Oricum nu se mai joacă cu el. Îl ţin acolo ca să ne reamintească ce au făcut, ce încă ar fi dispuşi să facă. Doar că sudul nu se va ridica încă o dată - nu în calitate de Confederaţie. Iar asta pentru că acea coaliţie a lăsat pe dinafară un segment mare al populaţiei sale. În urma celui coşmar nu a mai rămas decât acest scaun obscen de greu, un tron pentru o fantomă a cărei realizare supremă a fost trădarea”.