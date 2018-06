Purtătorul de cuvânt al Casei Albe spune că i s-a cerut să părăsească un restaurant pentru că lucrează pentru Trump

„Seara trecută, proprietara de la Red Hen din Lexington, Virginia, mi-a spus să plec pentru că lucrez pentru preşedintele Trump şi am plecat politicos. Acţiunile ei spun mult mai mult despre ea decât despre mine. Mereu încerc să tratez oamenii, incusiv pe cei cu care nu sunt de acord, cu respect şi voi continua să fac aşa”, a scris purtătorul de cuvânt al Casei Albe pe contul său oficial de Twitter.

Mesajul ei a stârnit reacţii împărţite pe reţeaua de socializare, scrie The Guardian

Red Hen nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii sâmbătă, dar proprietarul Stephanie Wilkinson a declarat ulterior pentru Washington Post Sanders că fusese deja servită atunci când s-a adresat secretarului de presă şi l-a rugat să iasă din local.

"M-am bâlbâit puţin, dar mi-am spus punctul de vedere într-un mod politicos şi direct", a spus Wilkinson. "Am explicat că restaurantul are anumite standarde pe care trebuie să le susţin, cum ar fi onestitatea şi compasiunea şi cooperarea. Am spus: "Aş vrea să vă rog să plecaţi".

În replică, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus: "E în regulă. O să plec”.

Potrivit patroanei restaurantului, secretarul de presă s-a oferit să plătească, dar Wilkinson i-a spus că este din partea casei.

Proprietarul restaurantului nu şi-a exprimat regretul, spunând postului: "Aş fi făcut acelaşi lucru din nou. Am simţit doar momentele în care oamenii trebuie să-şi trăiască convingerile. Aceasta părea să fie unul”.

Membrii administraţiei Trump se confruntă cu o reacţie acerbă asupra politicii care a văzut mai mult de 2300 de copii separaţi de părinţii lor la graniţa sudică şi a afectat reputaţia Americii în întreaga lume.

Păţania lui Sanders vine după ce Stephen Miller, un consilier senior al Casei Albe, responsabil pentru politica de imigrare "zero toleranţă", şi Kirstjen Nielsen, membrul cabinetului responsabil pentru executarea acestuia, au fost refuzaţi din restaurantele mexicane din Washington.