Procurorul general al SUA autorizează deschiderea de anchete privind fraudele la alegeri. Prima demisie

Bill Barr, unul dintre miniştrii cei mai loiali preşedintelui în exerciţiu, a subliniat că această autorizaţie, trimisă procurorilor federali din toată ţara, nu indică faptul că Departamentul Justiţiei are dovezi ale existenţei unor situaţii autentice de fraudă.

''Vă autorizez să investigaţi acuzaţii substanţiale de nereguli privind voturile sau numărarea buletinelor de vot înainte de certificarea alegerilor în jurisdicţiile dumneavoastră, în anumite cazuri'', a scris el în documentul transmis.

''Astfel de anchete pot fi efectuate dacă există acuzaţii clare şi potenţial credibile de nereguli care, dacă sunt dovedite, ar putea avea un impact asupra rezultatului alegerilor federale într-un stat'', a adăugat el.

Anchetele privind fraude electorale ţin în mod normal de responsabilitatea fiecărui stat, care îşi stabileşte şi controlează propriile reguli electorale.

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite nu intervine, de obicei, într-o astfel de situaţie până când numărul de voturi nu este certificat şi numărarea nu este completă.

Echipa de campanie a lui Donald Trump contestă rezultatele obţinute de Joe Biden în mai multe state - în primul rând în Pennsylvania şi Nevada.





Şeful serviciului însărcinat cu fraude electorale, Richard Pilger, demisionează



În urma ordinului lui Barr, şeful Serviciului însărcinat cu infracţiuni electorale, Richard Pilger, care supervizează anchetele cu privire la fraude, şi-a anunţat demisia, scrie presa americană. Richard Pilger şi-a explicat decizia într-un e-mail pe care l-a trimis echipei sale.

”După ce am studiat noile reguli şi ramificaţiile lor, (trebuie) din nefericire să demisionez din post”, scrie el în e-mail, potrivit The New York Times (NYT).

Echipa de campanie a lui Donald Trump poartă bătălii judiciare în mai multe state în care Joe Biden a obţinut victorii - cu Pennsylvania şi Nevada în frunte -, cu scopul de a contesta rezultatul în aceste state. Aceste eforturi sunt coordonate de către fiii preşedintelui în exerciţiu, care răspândesc acuzaţiide fraudă şi nereguli electorale - fără să prezinte vreo probă.

”Acuzaţiile serioase trebuie tratate cu multă grijă, iar reclamaţiile speculative, fanteziste sau exagerate nu trebuie să servească drept bază a deschiderii unor anchete federale”, subliniază secretarul Justiţiei.

Eforturile taberei lui Donald Trump au puţine şanse de succes, iar numeroşi lideri locali îndeamnă campania miliardarului republican să prezinte probe ale acuzaţiilor de fraude.

Liderul senatorilor republicani susţine "dreptul" lui Trump de a contesta rezultatele

Liderul majorităţii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a declarat luni că Donald Trump are 100% dreptul să conteste rezultatele alegerilor prezidenţiale, însă nu a preluat acuzaţiile de "fraudă" formulate de preşedintele aflat la sfârşit de mandat, informează marţi AFP.

"Preşedintele Trump este 100% îndreptăţit să examineze acuzaţiile privind nereguli şi să-şi evalueze opţiunile legale", a declarat McConnell în Senat, în timpul primei sale intervenţii după anunţarea de către mass media, sâmbătă, a victoriei democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale.

Evocând fraude fără a aduce dovezi, Donald Trump refuză să-şi recunoască înfrângerea şi a anunţat că intenţionează să ceară renumărări de voturi şi să depună plângeri în statele unde rezultatele sunt foarte strânse.

Într-un discurs foarte prudent, Mitch McConnell s-a ferit să-şi asume acuzaţiile miliardarului republican şi chiar a părut să minimizeze anvergura acţiunilor întreprinse de Casa Albă.

"Câteva recursuri în justiţie din partea preşedintelui nu înseamnă câtuşi de puţin sfârşitul Republicii", a declarat McConnell. Ele "nu reprezintă nicio ieşire din criză", a insistat liderul senatorilor republicani.

Afişându-şi încrederea în instituţii, el a asigurat că SUA vor avea un nou preşedinte din 21 ianuarie, fără a avansa vreun nume.

Cu câteva excepţii, printre care fostul preşedinte George W.Bush şi trei senatori moderaţi, republicanii încă nu au recunoscut deschis înfrângerea lui Donald Trump. Marea majoritate a taberei sale s-a retras într-o tăcere prudentă şi doar cercul său apropiat a devenit ecoul acuzaţiilor formulate de actualul locatar de la Casa Albă.

Senatorul Lindsey Graham, un aliat apropiat, l-a îndemnat luni pe Trump "să continue lupta", însă chiar el a dat de înţeles că aceste eforturi ar putea fi zadarnice. "L-aş încuraja pe preşedintele Trump, dacă eforturile lui nu sunt suficiente, (...) să nu lase această mişcare să moară, să se gândească să candideze din nou" în 2024 şi să creeze platforme care l-ar putea ajuta "să păstreze această mişcare în viaţă", a declarat Graham la Fox News Radio.