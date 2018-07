Preşedintele Comisiei Europene ar fi folosit cartonaşe colorate pentru a-i explica lui Trump politicile comerciale

Potrivit unei relatări publicate de „The Wall Street Journal“, Juncker şi membrii echipei sale au decis să folosească această metodă pentru a-i prezenta preşedintelui american cât mai simplu posibil chestiuni complexe, europenii urmărind astfel să-şi sublinieze într-un mod eficient punctul de vedere, relatează „Business Insider“.

Juncker ar fi folosit peste 10 astfel de cartonaşe, pe care erau trecute puţine informaţii, toate concentrate pe chestiuni de ordin comercial.

Astfel, relatează „The Wall Street Journal“, citând surse din cadrul UE, fiecare catonaş prezenta cel mult trei parametri privind un anumit subiect, printre care comerţul cu automobile şi normele privind echipamentul medical.

„Ştiam că nu este un seminar academic“, a declarat pentru cotidianul citat un oficial european de rang înalt care a luat parte la întâlnire. „Trebuia să fie foarte simplu“, a adăugat el.

Europenii au ales această modalitate pentru a-şi susţine punctul de vedere în contextul în care Donald Trump este renumit pentru antipatia sa faţă de documentele lungi, el preferând informările pe o singură pagină atunci când vine vorba de a lua decizii cu privire la anumite politici.

În cadrul întâlnirii de miercuri, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi preşedintele american, Donald Trump, au ajuns la un acord privind reducerea taxelor vamale în comerţul transatlantic, potrivit Bloomberg. Liderul de la Casa Albă a declarat că, împreună cu preşedintele Executivului UE, a convenit să înceapă discuţiile privind reducerea tarifelor şi a altor bariere în comerţul între SUA şi UE.

„Am avut o zi foarte importantă. Începem să negociem chiar acum, dar deja ştim unde o să ajungem“, a declarat Trump în cadrul unei conferinţe de presă cu Juncker, desfăşurată la Casa Albă.

Conform declaraţiei comune date publicităţii după discuţiile dintre cei doi, SUA şi UE au convenit să colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii pentru bunurile industriale non-auto.