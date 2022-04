Povestea unei chelneriţe în bikini care face 800 de dolari pe zi din bacşiş. Grace Morris: „Clienţii pot fi agresivi”

Declaraţia chelneriţei Grace Morris, conform Business Insider

„De cele mai multe ori obişnuiam să-mi ţin slujba secretă. Toţi oamenii din Seattle ştiau ce sunt chelneriţele în bikini, având în vedere că există câte un stand la fiecare colţ. Însă, acest lucru nu m-a ferit de privirile încruntate ale oamenilor. În prima mea săptămână, un client a venit cu maşina şi mi-am dat seama că se masturba la fereastră. Am fost speriată, nu a plecat până nu am apăsat butonul de panică. Ba mai mult, am avut şi experienţa de a fi urmărită şi am fost nevoită să obţin un ordin de protecţie.

În urmă cu un an am început să lucrez la Pink Sugar Espresso, în primele cinci luni, doar doi prieteni ştiau acest lucru. Am lucrat la o cafenea obişnuită, însă am urât acel loc de muncă pentru că întotdeauna era super aglomerat, codul vestimentar era strict, iar clienţii erau morocănoşi. Aşa că m-am hotărât să dau un interviu pentru postul de barista în bikini.

Interviul l-am susţinut cu managerul meu actual. La procesul de recrutare am avut parte de o încercare, managerul a vrut să vadă dacă mă simt confortabil să vorbesc cu clienţii fiind în bikini. Trebuie să ai încredere în tine pentru a putea face faţă unei astfel de meserii. În fiecare zi avem diferite teme, spre exemplu: luni purtăm o ţinută militară, marţi topless ( purtăm cravată), miercuri purtăm o ţinută roz, şi aşa mai departe.

Meniul nostru este acelaşi ca şi într-o altă cafenea obişnuită, însă preţurile noastre sunt mai mari. Un latte costă aproximativ 7.50 dolari. Unii clienţi se plâng pentru că este prea scump, dar la sfâşitul zilei, nu plătesc doar pentru o cafea, ci şi pentru o conversaţie cu o femeie frumoasă.