Planul secret al reginei Elisabeta a II-a pentru Meghan şi Harry. Dezvăluiri din culisele plecării ducilor de Sussex într-o nouă carte

Potrivit unor noi dezvăluiri ale istoricului şi autorului de biografii regale Robert Lacey, care citează în cartea sa „Battle Of Brothers: William, Harry And The Inside Story Of A Family In Tumult” angajaţi ai reginei, suverana Marii Britanii a conceput la începutul anului trecut un plan pentru Meghan împreună cu Christopher Geidt, fostul său secretar privat. Acesta a primit rolul de a fi „ochii şi urechile reginei” în privinţa ducesei. Era o nouă strategie în vederea unei tranziţii mai facile pentru Megan în noua sa viaţă regală. Cuplul ar fi urmat să petreacă o perioadă de timp în Africa de Sud. A fost ideea reginei care şi-a adus aminte cu acest prilej că ea însăşi a avut o astfel de ocazie între 1949 şi 1951, când Philip era ofiţer naval detaşat pe această insulă, iar ea mergea în vizite ca simplă soţie. Aceste „momente” care i-au permis temporar libertatea au fost unele importante, iar ducii de Sussex puteau beneficia de asemenea de o asemenea pauză, mai ales că relaţia lor a înflorit în Africa.

Meghan fusese invitată să se alăture fundaţiei reginei dedicate ţărilor din Commonwealthul britanic - cu misiunea de a promova „lideri tineri din toată lumea responsabili de schimbări sociale pozitive” - ca vicepreşedinte, urmând a se ocupa de misiuni de susţinere a femeilor şi fetelor din aceste ţări. Regina a dat un semnal al încrederii sale, dar i-a pus şi într-o poziţie de onoare pe Meghan şi Harry când le-a oferit responsabilităţi în ţările din Commonwealth.

Anterior acestui plan şi după aceea s-au întâmplat însă lucruri care au avut un rol în decizia cuplului de a părăsi familia regală, potrivit acestor noi dezvăluiri.

În 2017, anul logodnei ducilor de Sussex, Christopher Geidt, secretarul privat al reginei timp de 10 ani, o persoană perspicace, un vizionar şi bun strateg în afacerile regale, a fost înlocuit la iniţiativa prinţului Charles şi a prinţului Andrew cu Edward Young. Motivul a fost că Geidt fost prea îndrăzneţ când a făcut anunţul pensionării Prinţului Philip din viaţa publică, subminându-i rolul lui Charles în calitate de moştenitor.

Succesorul lui n-a avut însă deloc viziune în privinţa lui Meghan şi a angajamentelor potrivite personalităţii sale, şi greşelile acestuia au fost recunoscute chiar de suverana britanică care în 2019 l-a readus pe Geidt la Palatul regal şi i-a oferit un rol special pe lângă noua ducesă. Totuşi cel care a purtat ulterior negocierile cu ducii a fost Young, iar mâna sa nepotrivită s-a văzut şi aici. Potrivit unei surse familiare cu relaţia dintre cei doi, „în perioada în care lucrurile au început să se deterioreze, Meghan ajunsese să-l perceapă pe Young ca pe o figură inflexibilă şi birocratică ce însuma bubele mentalităţii palatului regal , iar sentimentul era reciproc”, Young urând la rândul său stilul lui Meghan.

„Geidt şi-ar fi pus mintea la contribuţie. Ar fi reflectat prin prisma unei imagini de ansamblu - la însemnătatea pentru monarhie, dar şi pentru Marea Britanie. Ar fi discutat cu cei doi şi i-ar fi întrebat ce vor să facă, iar apoi să vină cu o strategie bine definită. Ar fi avut în vedere ţara noastră multirasială şi i-ar fi convins să se angajeze într-o nouă şi palpitantă iniţiativă - Megan ca nou-venită în echipă cu un Harry mai nehotărât - astfel încât să se simtă îndemnaţi să o urmeze, şi să cunoască succesul care să-i ţină ataşaţi de sarcinile lor”.

Angajamentele regale pregătite pentru Megahn sau pentru ea şi Harry de Young, un om neremarcabil, şi anume inaugurarea unui pod, aniversarea Forţelor Aeriene britanice, un tur al Australiei, Fiji, Tonga şi Noii Zeelande - au fost în majoritatea lor predictibile şi destul de anoste, scrie Lacey. În perioada ianuarie-iulie 2019, Meghan Merkle a lucrat ca redactor la o ediţie specială a revistei Vogue, în timp ce angajamentele ei regale au fost în medie de doar unul pe săptămână.