Pasager reţinut şi avion evacuat de urgenţă pe aeroportul LaGuardia din New York VIDEO

Autorităţile au precizat că alt pasager a semnalat că bărbatul avea un comportament suspect şi haotic, ceea ce l-a făcut pe pilot să declare aterizare de urgenţă şi să ţină avionul pe „taxiway”, calea de circulaţie dintre punctele de staţionare şi piste.

Bărbatul a fost reţinut în exteriorul avionului, pe asfalt.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA a precizat că în avion nu exista “nimic periculos”.

Republic Airways a anunţat că incidentul de la bordul avionului a avut loc spre finalul zborului de aproximativ două ore de la Indianapolis la LaGuardia. „După ce a ieşit de pe pistă, avionul s-a oprit pe taxiway şi a fost evacuat de urgenţă, din precauţie. Poliţişti şi salvatori aşteptau avionul şi pasagerul implicat în incident a fost reţinut”, a precizat compania.

Nicio persoană nu a fost rănită. La bordul avionului s-au aflat 78 de pasageri şi patru membri ai echipajului.

