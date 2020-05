Considerată a fi un exemplu al spiritului adevăratei democraţii aplicate în legiferarea societăţii digitale, oferă imunitate unor platforme ca Facebook, Twitter, You Tube sau Google împotriva oricărei acţiuni în justiţie legate de conţinutul mesajelor publicate de terţe persoane şi le oferă libertatea de a interveni inclusiv prin eliminarea unor mesaje considerate ca mincinoase, ofensatoare sau incitatoare la ură, violenţă, reflectând teorii antisemite sau extremiste sau conţinut legat de teoriile vehiculate de organizaţiile teroriste.

Totul a fost bine şi frumos până în momentul în care cei de la Twitter au îndrăznit să posteze un avertisment prin care catalogau o postare a lui Trump ca având un conţinut potenţial mincinos. Se refereau - aşa cum am prezentat pe larg într-o altă relatare - la spusele lui Trump despre votul prin corespondenţă posibil de manipulat de duşmanii din Partidul Democrat pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din acest an. Furia preşedintelui nu a mai avut limite. A început insultând demersul celor de la Twitter drept „ridicol“ şi „prostesc“...

So ridiculous to see Twitter trying to make the case that Mail-In Ballots are not subject to FRAUD. How stupid, there are examples, & cases, all over the place. Our election process will become badly tainted & a laughingstock all over the World. Tell that to your hater @yoyoel