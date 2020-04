O româncă, membră a Consiliului Consultativ pentru Ştiinţă şi Tehnologie al preşedintelui SUA

Daniela Rus s-a născut în 1963 la Cluj Napoca şi a absolvit liceul Nicoale Bălcescu. A emigrat în Statele Unite în anii '80, iar în 1993, la 30 de ani, a devenit doctor în ştiinţa computerelor la Cornell University, scrie Mediafax. Ea lucrează la MIT din 2003, iar din 2012 este director al Laboratorului pentru Ştiinţa Computerelor şi Inteligenţa Artificială.

„Sunt recunoscătoare să pot adăuga perspectiva mea, ca om de ştiinţă în domeniul computerelor, la acest grup, într-o perioadă în care atâtea probleme care implică Inteligenţa Artificială şi alte aspecte ale informaticii ridică întrebări importante, ştiinţifice şi politice, pentru naţiune şi pentru lume", a declarat Rus, conform MIT News.





Daniela Rus este unul dintre directorii Laboratorului de Informatică şi Inteligenţă Artificială din cadrul MIT şi în proiecţia sa despre viitor în viaţa cotidiană vor fi integrate maşini autonome, capabile să conducă, să zboare, să opereze pacienţi singure, cu o acurateţe apropiată de perfecţiune.





”Cel mai mare vis al meu este să trăim într-o lume cu maşini universale, cu roboţi universali integraţi în activităţile de zi cu zi, care să ne ajute cu treburile cotidiene”, spune Daniela, într-un articol ce-i este dedicat de către publicaţia MIT Technology Review.





Daniela Rus este o câştigătoare a unei burse MacArthur în 2002, care a devenit renumită la nivel mondial pentru munca şi cercetările sale în domeniul sistemelor multi-robort, al roboţilor reconfigurabili şi al algoritmilor de control al roboţilor. Este câştigătoarea Premiului National Science Foundation Career şi figurează pe lista unor asociaţii importante: Association for the Advancement of Artificial Intelligence, IEEE, AAAS, şi Fundaţia Alfred P. Sloan.





Daniela Rus s-a născut şi a crescut în România comunistă, unde interesul său în tehnologie şi viitorul ştiinţei a fost influenţat de tatăl ei, de profesie informatician. După ce familia sa a emigrat în SUA, Daniela a studiat informatica şi matematica la Universitatea din Iowa, apoi şi-a dat doctoratul sub îndrumarea faimosului teoretician în informatică John Hopcroft, la Universitatea Cornell. După ce şi-a luat doctoratul, Daniela Rus a devenit profesoară la Colegiul Dartmouth, unde a pus bazele Laboratorului de Robotică Darthmouth.





În 2003, Daniela Rus s-a alăturat prestigiosului Institut de Tehnologie din Massachusetts (MIT) şi şi-a adus cu ea şi laboratorul de la Darthmouth. A devenit apoi prima femeie director al Centrului de Robotică al Laboratorului de Informatică şi Inteligenţă Artificială (CSAIL) din cadrul MIT, în 2005, iar trei ani mai târziu a fost numită director asociat al CSAIL.





Deşi s-a gândit adeseori să îşi pornească propriul start-up, când a primit postul de director al CSAIl, pasiunea sa pentru cercetare şi dezvoltare a roboţilor autonomi s-a reactivat. Echipa condusă de Daniela este responsabilă pentru unele dintre cele mai importante inovaţii în informatică şi inteligenţă artificială, la nivel mondial, iar creaţiile lor par să fie desprinse din viitor.