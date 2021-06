O femeie din SUA a găsit un mesaj vechi  de un secol într-o sticlă. Ce scria pe acel bilet

Jennifer Dowker a despachetat hârtia pe care scria: „Oare persoana care găseşte această sticlă va returna notiţa lui George Morrow, Cheboygan, Michigan şi va spune unde a fost găsită? Noiembrie 1926”.

După ce a împărtăşit descoperirea ei pe Facebook, Jennifer a fost contactată de fiica domnului Morrow, Michele Primeau, în vârstă de 74 de ani, din Detroit. Michele recunoscuse scrisul de mână al răposatului tată şi a spus că avea obiceiul să lase scrisori pe care să le găsească oamenii. Ea a explicat că tatăl ei a murit în 1995 şi că data de pe scrisoare sugerează că a aruncat-o în apă chiar înainte să facă 18 ani

„Sunt atât de uimită de întreaga situaţie. Este incredibil. A fost ca şi cum am câştigat la loterie în mintea mea. Este atât de ciudat în asta. Putem spune povestea clienţilor noştri şi îi putem inspira atunci când merg să facă scufundări”, a spus Jennifer.

Fiica lui George, Michele, susţine că vestea a ajutat-o ​​să se gândească la amintirile plăcute pe care şi le făcuse împreună cu tatăl ei.

„Nu pot să cred toate acestea. A fost interesant pentru că era Ziua Tatălui în acel weekend şi mi-a adus înapoi multe amintiri. Am ştiut imediat că este tatăl meu. Era foarte sentimental şi făcea lucruri de genul acesta. A trecut mult timp. A-i vedea scrisul de mână după tot acest timp a fost destul de emoţionant. Numele lui va continua să dăinuie dacă Jennifer îl are şi afişează scrisoarea, spre deosebire dacă îl pun în casă. A fost foarte amabilă. O întâlnim în septembrie, mergem în nordul Michiganului. A spus că am o viaţă întreagă la dispoziţie de tururi gratuite pe barca ei”, a declarat aceasta.