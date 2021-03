Nou atac antiasiatic la New York, în apropiere de Times Square

În aceste imagini, surprinse de camere de supraveghere luni, din interiorul unei clădiri aflate în apropiere de Times Square, apare o femeie în vârstă de 65 de ani, potrivit poliţiei, care mergea, şi un bărbat care se apropie brusc de ea, o îmbrânceşte la pământ şi apoi o loveşte cu picioarele în cap, după care pleacă.

BRUTAL: 65-year-old Asian American woman viciously attacked in New York City and told, “You don’t f#cking belong here.”



Worse - building security did not come to her aid.



(via @CeFaanKim) pic.twitter.com/8wy1ORUr56