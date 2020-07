Noi dezvăluiri ale nepoatei lui Donald Trump despre copilăria acestuia: tatăl său era un „sociopat înalt funcţional”

În cartea sa „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” ce urmează a fi publicată pe 14 iulie, Mary Trump face o serie de dezvăluiri despre familia disfuncţională în care a trăit Donald Trump şi aspecte ale relaţiilor cu cei doi părinţi care i-au determinat în mare parte comportamentul celui devenit, în opinia sa „cel mai periculos om” de pe pământ.

Nepoata preşedintelui american o creditează pe mătuşa sa, Maryanne Trump Barry, pentru multe dintre informaţiile revelatoare. Sora lui Trump a fost judecător federal până în 2019, când s-a pensionat.

Mary Trump este fiica fratelui mai mare al miliardarului republican, Fred Trump, mort timpuriu din cauza alcoolismului.

Mary Trump prezintă evenimente din copilăria lui Donald Trump din perspectiva unui psiholog clinician.

„Abuzul în copilărie înseamnă, într-un anumit sens, aşteptări ale unui `prea mult` sau ale unui `nu suficient de mult`. Donald a avut experienta directă a unui insuficient de mult în pierderea conexiunii cu mama sa într-o etapă crucială a dezvoltării.

Fiind abandonat de mama sa pe o perioadă de cel puţin un an şi lăsat cu un tată care nu doar că a eşuat în a-i satisface nevoile, dar nici nu i-a fumizat un mediu sigur, în care să se simtă iubit, valorizat şi oglindit, Donald a suferit privaţiuni emoţionale care l-au marcat pe viaţă.

Trăsăturile de personalitate care au rezultat astfel - manifestări de narcisism, comportamente de Bullying, grandoare- -au atras în final atenţia bunicului meu, dar nu într-un mod care să mai poată atenua lucrurile teribile care s-au întâmplat deja”.

Mama lui Trump, pe care o chema tot Mary, a avut probleme de sănătate după ce a suferit o histerectomie de urgenţă după naştere şi a fost extrem de aproape de moarte. Doctorul îi dăduse şanse minime de supravieţuire. Astfel, Trump, care avea 2 ani la acea vreme şi fraţii săi, au rămas în grija lui Fred Trump, un dezvoltator imobiliar.

Mary Trump îl descrie pe Fred Trump ca fiind un „sociopat înalt funcţional” şi oferă detalii despre episoade de bullying, antisemitism, rasism, misoginism şi xenofobie - adică genul de comportamente observate şi la Donald Trump.

Fiica fratelui mai mare al lui Trump, care poartă numele tatălui, Fred - mort de tânăr în 1981 din cauza alcoolismului - povesteşte că Donald Trump a fost influenţat de traumele provocate acestuia în mediul familial.

Copilul format într-un asemenea mediu a devenit un tânăr crud şi centrat pe sine. Mary Trump scrie că Donald Trump a plătit un amic pentru a dat testele SAT în locul lui.

„Donald, care dispunea mereu de bani, şi-a plătit generos amicul”, un coleg renumit pentru succesul la asemenea teste.

Schema l-a inclus şi pe fratele mai mare al lui Trump care a pus o vorbă bună pentru el la Wharton Business School, a Universităţii Pennsylvania, în pofida faptului că în acele vremuri criteriile de selecţie nu erau foarte exigente.

Donald Trump a scris mai multe cărţi despre viaţa sa şi afacerile sale, iar Mary Trump a fost contractată pentru una din ele, The Art of the Comeback. Ea a povestit despre experienţa pe care au avut-o şi alţi parteneri de afaceri ai preşedintelui american:„la câteva săptămâni de la angajare eu tot nu primisem vreo plată”.

Nepoata preşedintelui american vorbeşte despre misoginismul lui Trump şi o întreagă suită de femei, între care Madonna şi patinatoarea Katarina Witt - „cu care voia să meargă la întâlnire, dar care refuzându-l, au devenit deodată cele mai oribile, urâte şi grase persoane pe care le-a întâlnit vreodată”.

Ea a auzit aceste comentarii de la Donald Trump şi ea însăşi a fost vizată de ele pe când lucra la cartea acestuia. Văzând-o în costum de baie, Trump a remarcat: „Sfinte, Mary. Eşti voluptoasă”.

Mary a fost concediată de Trump prin intermediari şi l-a criticat pe unchiul său pe reţele sociale.

În cartea sa, Mary Trump a povestit că a refuzat invitaţia la petrecerea din noaptea alegerilor ca să nu fie „nepoliticoasă” pentru că nu şi-ar fi putut reţine bucuria că a câştigat Hillary Clinton. Ea descrie sentimentele sale după victoria lui Trump: „Făceam ture prin casă, la fel de traumatizată ca mulţi alţi oameni, dar din motive ceva mai personale: am resimţit momentul ca şi cum 62.979.636 de votanţi au ales să transforme această ţară într-o macroversiune a familiei mele malign disfuncţionale”.

Donald Trump a recunoscut apropierea mai mare faţă de tatăl său în cărţile sale, cum o dovedeşte şi faptul că, proaspăt instalat la Casa Albă, a pus mai întâi fotografia tatălui său pe biroul său şi abia ulterior pe a mamei sale. Prieteni ai săi din copilărie au vorbit de absenţa mamei din activităţile copiilor şi de tatăl lor urmărindu-i jucându-se, acesta fiind descris un om excesiv de curtenitor imbrăcat mereu într-un costum, chiar şi pe plajă.

Mary Trump povesteşte în cartea de 240 de pagini evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi la New York, unde au crescut cei cinci copii ai lui Fred şi Mary Anne Trump. „Ea descrie un coşmar format din traume, relaţii distructive şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz“, susţine editura. Ea susţine că preşedintele „şi-a respins şi ridiculizat“ tatăl, al cărui fiu favorit era totuşi, atunci când el a început să sufere de Alzheimer şi detaliază în special „relaţia ciudată şi periculoasă“ dintre Fred Trump, mort în 1999, şi primii săi doi fii, Fred Jr. şi Donald.

Cartea lui Mary Trump a fost publicată de aceeaşi editură, Simon & Schuster, care a scos şi cartea de memorii a fostului consilier de securitate american John Bolton.