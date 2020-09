Noam Chomsky: Sub Trump, SUA goneşte spre dezastru, e un dictator de tinichea. Sanders a avut o reuşită formidabilă

Pozitia Chinei în economia mondială

Cu privire la raportul de putere dintre SUA şi China, Chomsky a vorbit despre evoluţia din ultimii ani a celei din urmă, în special sub aspectul economiei. Totuşi, în termeni de PIB per capita, aceasta rămâne în urmă faţă de Occident. „Cât priveşte progresul economic şi social de ansamblu, îţi poţi da seama de cum stau lucrurile uitându-te la Human Development Index (HDI) al ONU, care face o ierarhie a statelor în funcţie de o serie de indicatori ai dezvoltării, inclusiv economici: China se situează undeva pe pozitia 90, în subsolul listei. Nu e nici pe departe în vecinătatea Occidentului. Europa are cea mai mare economie din lume, mai mare decât cea a SUA. Iar China, în termeni de PIB brut, are o economie mare, dar în termeni de PIB per capita e slabă”, a spus Chomsky.