Mişcarea QAnon: cine sunt conspiraţioniştii care luptă pentru realegerea lui Donald Trump

Originile QAnon sunt legate de postarea pe Twitter a unui avocat, adept al supremaţiei albilor, care a susţinut că poliţia din New York a descoperit o reţea de pedofilie din care fac parte membri ai Partidului Democrat. De aici s-a ivit teoria că în emailurile democraţilor, piratate de hackeri ruşi şi publicate de WikiLeaks, există mesaje codate referitoare la această reţea.

Centrată pe realegerea lui Donald Trump

QAnon este o teorie a conspiraţiei centrată în jurul alegerii lui Donald Trump: acesta şi-ar fi asumat misiunea secretă de destructurare a unor comploturi ale elitelor mondiale - precum George Soroş - sprijinite de statul profund al guvernelor lumii. Scopul lor: atacul asupra suveranităţii SUA şi impunerea unei noi ordini mondiale în beneficiul lor. În particular, democraţi precum Hilary Clinton şi Barack Obama , vedete de la Hollywood şi personalităţi mass media sunt implicate într-o reţea globală de pedofili şi puteri oculte globale acţionează prin intermediul lor.

Travis View, care a scris mai multe editoriale despre fenomenul QAnon pentru The Washington Post a explicat: „Există o grupare secretă globală de pedofili satanici care conduc lumea, iar ei controlează absolut totul. Politicienii, mass media, Hollywood-ul - toţi se află sub influenţa acesteia, una sub acoperire. Şi ar fi condus mai departe lumea dacă nu ar fi fost ales Donald Trump. Potrivit acestei teorii a conspiraţiei, Trump este informat cu privire la acţiunile malefice ale acestei grupări. Este şi unul din motivele alegerii sale, pentru că el este chemat să-i pună capăt. Apoi, am fi cu toţii ignoraţi în privinţa acestei lupte de culise a lui Trump şi a armatei americane - dacă nu ar fi fost „Q”...adică cineva care a postat pe 4chan, apoi pe 8chan, şi care oferă detalii de culise despre această luptă, dar dezvăluie şi secrete despre acţiunile grupării, şi arestările în masă care vor urma”.

Iniţatorul Q

Teoria conspiraţiei QAnon s-a dezvoltat de la o postare obscură, în 2017, a unui anume „Q” cu pretins acces la informaţii clasificate ale Ministerul Energiei, care anunţa arestări iminente, inclusiv a lui Hillary Clinton. De atunci postările au ajuns la circa 4.500 şi se presupune că ar aparţine mai multor persoane. Preluate de un grup de influenceri care le-au prezentat în comunităţi online, pe Reedit şi You Tube, acestea s-au răspândit în calitate de „indicii” prin conturi de Twitter şi Facebook ale aşa-numiţilor „soldaţii digitali”, potrivit centrului de studii de securitate Soufan - fondat de Ali Soufan, fost agent FBI. Reţeaua de adepţi s-a extins în Europa şi până în Australia.

Postarea anonimă a lui „Q” a venit după ce Trump a vorbit de „calmul dinaintea furtunii”, într-o şedinţă foto alături de oficiali militari. Mesajul său a fost înţeles ca referinţa la mii de arestări ale membrilor elitelor pedofile într-un eveniment de proporţii denumit „Furtuna”. În urma acestuia, o nouă societate utopică s-ar instaura în SUA. Dacă unii au fost deziluzionaţi de profeţii neconcretizate, cei mai mulţi au continuat să aştepte indicii - de multe ori indescifrabile fără interpreţi din comunitate- şi să-şi asume un rol de cercetători ai adevărului ascuns în ştiri şi evenimente. La un moment dat, pentru a se justifica, „Q” a sugerat că postările sale ar conţine şi dezinformare intenţionată. De altfel, Trump însuşi şi-ar fi ascuns misiunea secretă înscenând toată acea anchetă a lui Robert Mueller referitoare la amestecul Rusiei în alegerile americane. În plus, unele gesturi ale mâinii preşedintelui american par a schiţa un Q în aer ca un mesaj.

Risc de „terorism intern”

Mişcarea a încurajat adepţi ai săi radicalizaţi să treacă la fapte împotriva unor presupuşi pedofili şi dacă unii au mers înarmaţi să atace sedii ale acestora în restaurante, alţii au ajuns la asasinate, astfel că în 2019, FBI a evaluat organizaţia în categoria de risc pentru „terorism intern”. La începutul lunii iulie, un bărbat „avid consumator al comploturilor” propagate de QAnon a fost arestat în apropierea reşedinţei premierului canadian Justin Trudeau. Experţii în securitate de la Soufan au motive să creadă partizanii mişcării vor apela la militanţi extremişti şi adepţi ai supremaţiei albilor precum „Boogaloo”, activiştii anti-sistem care îndeamnă la război civil.

Ideologia s-a propagat însă la nivelul politicii americane şi, potrivit Organizaţiei Media Matters, cel puţin14 candidaţi republicani s-au declarat adepţi sau au distribuit conţinuturi ale acestei teorii a conspiraţiei. Unii dintre aceştia vor ajunge în Congresul american, şi anume Jo Rae Perkins (Oregon), Marjorie Taylor Greene (Georgia) şi Lauren Boebert (Colorado).​

O mişcare convenabilă

Presa americană scrie că deşi în Partidul Republican există şi voci împotriva mişcării, şi chiar că la unele marşuri echipa de campanie a lui Trump a cerut acoperirea simbolului pentru a nu fi asociată cu ea, voturile aduse de aceştia sunt unele foarte convenabile.

Susţinători ai QAnon au apărut în 2018 la marşurile lui Trump cu tricouri imprimate cu litera „Q” , mesaje „Noi suntem Q” şi pancarte cu mottoul teoriei conspiraţiei: „Unde merge unul din noi mergem toţi” ("Where we go one, we go all"), care pe reţelele sociale apare sub hashtagul WWG1WQA.

Convingerea lor este că miliardarul republican trebuie reales pentru a le distruge complotul sataniştilor pedofili şi a reda puterea populaţiei, iar Q este un oficial din interiorul administraţiei Trump care îi informează despre ce se întâmplă.

Pe 4 iulie, primul consilier în materie de securitate naţională a lui Trump, Michael Flynn, a postat un clip în care recită sloganul QAnon după ce depune un jurământ să respecte Constituţia americană. Clipul a adunat peste 100.000 de likeuri.

În 2019, un cunoscut realizator de radio american, adept declarat al QAnon s-a filmat alături de Donald Trump în Biroul Oval cu prilejul unui eveniment dedicat reţelelor sociale conservatoare.

Potrivit Media Matters, preşedintele Trump însuşi, care de regulă vorbeşte de presa „fake news” a restribuit în ultimele luni cel puţin 90 de postări provenite de pe conturi ale adepţilor QAnon. Săptămâna aceasta Twitter a închis 7.000 de conturi ale QAnon.

Aceştia răspândeau speculaţii că poliţia a descins în Casa lui Oprah şi că Tom Hanks, diagnosticat cu coronavirus în Australia, a fost arestat de fapt pentru pedofilie.

Liga Anti-Defăimare (ADL), o organizaţie americană de luptă împotriva extremismului, a transmis că susţinerea acordată lui Trump „perpetuează convingerea că adversarii săi politici sunt inamicii ilegitimi ai umanităţii”.

La rândul său centrul de studii de securitate Soufan a apreciat că o eventuală înfrângere al lui Trump va „încuraja partizanii QAnon la acte de violenţă”.