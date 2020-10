Melania Trump: Ne simţim bine. Vă rog, aveţi grijă să fiţi în siguranţă

Melania Trump a scris: „La fel ca prea mulţi americani anul acesta, preşedintele şi cu mine ne aflăm în carantină după ce rezultatul testului Covid-19 a fost pozitiv. Ne simţim bine şi mi-am amânat toate angajamentele viitoare. Vă rog, aveţi grijă să fiţi în siguranţă şi vm trece prin asta împreună”.

Medicul preşedintelui, Sean Conley, a spus că cei doi „sunt bine la acest moment şi plănuiesc să rămână la Casa Albă în timpul convalescenţei”, citează People.

„Vă asigur că preşedintele îşi va continua activitatea fără întreruperi în timpul recuperării şi vă voi ţine la curent cu evoluţia viitoare”, a transmis Conley într-un comunicat.

Donald Trump a anunţat joi noapte pe Twitter: „În această seară, prima doamnă şi cu mine am fost testaţi pozitiv pentru Covid-19. Vom începe carantina şi procesul de recuperare imediat. Vom trece prin asta împreună”.

Anunţul a venit la scurt timp după ce unul dintre principalii săi consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu Covid-19.

