Melania Trump, primele declaraţii despre zvonurile privind infidelităţile lui Donald Trump. Cum a răspuns când a fost întrebată dacă îşi iubeşte soţul

Interviul a fost acordat ABC News în Africa, unde Melania Trump a mers pentru a promova campania "Be Best”, care sporeşte gradul de conştientizare a agresiunii în mediul online.

"Aş putea spune că sunt cea mai hărţuită persoană din lume”, a declarat Melania în acest interviu. Presată de Llamas pe acest subiect, ea adăugat: "Una dintre cele mai hărţuite - dacă chiar vedeţi ce spune lumea despre mine”.

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump brushes aside allegations of her husband's infidelity.



“I'm a mother and a first lady, and I have much more important things to think about and to do," she tells @ABC. https://t.co/VILtmVBA2E pic.twitter.com/MSLsRksVu8