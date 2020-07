Lovitură pentru Trump: Curtea Supremă a SUA stabileşte că preşedintele american nu îşi poate ţine ascunse declaraţiile de impozit

Cea mai înaltă jurisdicţie a ţării a stabilit - cu şapte voturi pentru din nouă - că „niciun cetăţean, nici măcar preşedintele, nu poate evita să predea documente în cazul unei anchete penale”.

„Preşedintele nu se bucură de imunitate absolută faţă de ordinele procurorilor justiţiei statelor”, a stabilit Curtea.

Donald Trump a refuzat mereu să-şi facă publice declaraţiile de impozit, stârnind suspiciuni că ascunde ceva.

Totuşi, Curtea nu a acordat, deocamdată, acces la aceste documente Congresului, care le solicită de mai bine de un an, trimiţând astfel dosarul înapoi la curţile inferioare, fără vreo perspectivă clară cu privire la momentul soluţionării cazului, relatează The Associated Press (AP),