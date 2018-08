LIVE VIDEO Funeralii grandioase pentru Aretha Franklin la Detroit

„Regina muzicii soul”, aşa cum a fost supranumită, a murit la vârsta de 76 de ani, pe 16 august, din cauza unui cancer pancreatic.

Fostul preşedinte Bill Clinton şi cântăreţul Smokey Robinson, între alţii, urmează să ţină discursuri în memoria artistei la biserica Greater Grace Temple, unde au loc funeraliile. Evenimentul va dura şase ore şi va fi punctat de omagii muzicale din partea lui Stevie Wonder, Ariana Grande şi actriţei Jennifer Hudson - care o va interpreta pe Aretha Franklin pe marele ecran.

La început rezervate familiei şi apropiaţilor, funeraliile vor primi 1.000 de fani. După aflarea veştii, joi, s-au format lungi cozi.

Vineri, fanii au purtat tricouri cu chipul Arethei Franklin şi ţinute extravagante şi colorate. "Este idolul meu, o iubesc, iubesc muzica ei", a spus Ugochi Queen, în vârstă de 46 de ani, care a venit din Indiana.

„Este regina oraşului nostru”, a afirmat Pat Bills, o infiermieră. „Sunt atât de recunoscătoare că au deschis evenimentul pentru public pentru a putea lua parte la funeralii".

Numeroase automobile Cadillac roz - trimitere la „Freeway of Love”, un cântec interpretat de Aretha Franklin despre Detroit, care amintea despre maşini - au fost parcate în faţa bisericii şi vor urma apoi cortegiul funerar până la cimitirul în care diva soul va fi îngropată, alături de tatăl, fraţii şi surorile ei.

VIDEO / ABC News

Fostul secretar de Stat american Hillary Clinton este de asemenea prezentă, la fel şi actriţa Whoopi Goldberg. Biserica a fost decorată cu buchete enorme de lavandă şi trandafiri albi şi roz.

Evenimentul este supravegheat strict, poliţia a închis mai multe străzi circulaţiei. Un elicopter survolează zona şi agenţii patrulează călare.

Pe un ecran gigant, instalat într-o benzinărie din apropiere, sunt transmise funeraliile.

Episcopul Charles Ellis, pastor la Greater Grace Temple, a promis o predică „foarte veselă (...) plină de bucurie".

Joi, peste 40 de artişti i-au adus un omagiu cântăreţei americane Aretha Franklin într-un concert.

Biletele - gratuite - au dispărut în câteva minute. Concertul a avut loc în aer liber, în amfiteatrul Chene Park, o incintă de 5.000 de locuri, în care a cântat şi Aretha Franklin.

The Four Tops, Dee Dee Bridgewater sau Angie Stone i-au făcut pe fani să vibreze la piesa „Freeway of Love", un imn al oraşului, dar şi la „Say A Little Prayer" şi „Respect”, interpretată, la final de toţi artiştii.

Un cor gospel a celebrat cariera de şase decenii a artistei care a făcut-o una dintre cele mai respectate în Statele Unite.

Concertul a încheiat trei zile în care mii de fani i-au adus omagiu la catafalc artistei, mai întâi la Muzeul „Charles H. Wright” dedicat istoriei afro-americanilor, marţi şi miercuri, apoi la biserica New Bethel Baptist, joi.

Aretha Franklin, „regina muzicii soul”, a fost şi o figură emblematică a luptei pentru drepturile civice ale persoanelor de culoare americane.

Ea a ajuns prima dată în topuri în 1967, cu piesa „Respect", o reinterpretare a unei melodii a lui Otis Redding, transformând-o într-un imn pentru mişcările femeilor şi ale drepturilor civile. Melodia i-a adus două premii Grammy dintre cele 18 din carieră.

Franklin va fi înmormântată la cimitirul Woodlawn în Detroit, alături de tatăl, surorile, fratele şi nepotul său.

Aretha Franklin, născută în sudul oraşului Memphis, statul Tennessee, a fost strâns legată de mişcarea pentru drepturi civice, ea donând bani activiştilor americani.

În 1990, ea a cântat, la o adunare în oraşul său, în onoarea eliberării lui Nelson Mandela în Africa de Sud. Urcând pe scenă, Mandela a povestit cât de mult a apreciat să poată asculta atunci când era bolnav "sunetul Detroitului".

Aretha Franklin a cântat de asemenea la funeraliile lui Martin Luther King. La 40 de ani distanţă, ea a cântat şi la învestirea lui Barack Obama, primul preşedinte de culoare din istoria Statelor Unite.