Legăturile lui Trump şi Giuliani cu figuri controversate din Ucraina

Acum că Trump este preşedinte şi Giuliani acţionând ca avocatul său şi reprezentantul preşedintelui în Ucraina, pentru a descoperi detali compromiţătoare despre rivalii săi democraţi din trecut şi din prezent, aceste conexiuni dubioase capătă o nouă semnificaţie, notează Daily Beast.





Una dintre figurile centrale din legăturile Trump-Giuliani-Ucraina este Sam Kislin, un om de afaceri şi filantrop, identificat deseori cu comunitatea de emigranţi ruşi din Brighton Beach, Brooklyn - şi cu presupuse conexiuni cu mafia.

Luni, cele trei comitete ale Camerei Reprezentanţilor care desfăşoară o anchetă privind punerea sub acuzare a preşedintelui au trimis o „cerere” lui Kislin, pentru o comoară de documente şi conversaţii cu Trump, Giuliani şi mulţi ucraineni.

Deşi New York Times şi alte publicaţii au publicat recent articole legate de mai mulţi oameni de afaceri ucraineni care ar fi intermediat eforturile lui Giuliani de a obţine informaţii compromiţătoare despre Clinton şi Biden, pentru activiştii anticorupţie din Ucraina există o figură locală la care se gândesc prima dată când vine vorba despre Trump şi Giuliani: Sam Kislin.

El s-au autoprezentat jurnaliştilor ucraineni ca fiind „fostul consilier al lui Giuliani” şi s-a lăudat că a donat bani campaniilor electorale pentru primările ale lui Giuliani, în anii `90. Kislin şi Trump au fost fotografiaţi împreună şi la sfârşitul anilor `90 Kislin ar fi jucat un rol mic, dar crucial în faptul că l-a ajutat pe Trump să evite un dezastru finaciar.

Presupusele conexiuni ale lui Kislin cu figuri importante din mafia rusă au fost intens prezentate în presă. El ar fi fost investigat de către FBI, dar nu a fost condamnat pentru vreo infracţiune în Statele Unite.

Acum doi ani, Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU), precizând ca motiv „apărarea intereselor economice”, i-a interzis lui Kislin să intre în ţară, o decizie inversată în instanţă, de când Zelenski a ajuns preşedinte în mai. Kislin a apărut la scurt timp după, spunându-le jurnaliştilor locali că intenţiona să depună mărturie împotriva fostului preşedinte Petro Poroşenko.

Cu siguranţă că dacă Trump sau Giuliani ar fi avut nevoie de un ghid ca să exploreze corupţia Ucrainei, puţini sunt cei care ştiu mai multe despre acest subiect ca Kislin, care în prezent este implicat într-o luptă pentru a recupera aproximativ 23 de milioane de dolari, pe care el susţine că i le-a furat predecesorul lui Zelenski.

„Am descoperit nişte manevre! Pot să văd tot!, le-a spus Kislin investigatorilor de la website-ul Stop Corruption. „Nimeni nu trebuie să-mi spună nimic, pot să citesc în ochi, pe buze, felul cum oamenii se comportă aici. A venit momentul să devenim civilizaţi”.

Mica Odesa

„Sam” Kislin s-a născut sub numele de Semyon Kislin, în portul Odesa de la Marea Neagră, în 1935, dar şi-a adunat averea locuind în cartierul „Mica Odesa”, din apropiere de Brighton Beach, Brooklyn. Kislin a emigrat din ceea ce era atunci Uniunea Sovietică în 1972 şi, potrivit unei scurte biografii de pe site-ul său, a mers prima dată în Boston, unde a „avut diferit slujbe pentru a-şi susţine familia, inclusiv vânzător la o băcănie şi şofer de taxi”.

În 1976, Kislin s-a mutat în Brooklyn, unde „cu ajutorul altor emigranţi ruşi, Kislin a pus bazele unui mic magazin de electronice, unde vindea bunuri locuitorilor din zonă”. Mulţi dintre aceşti locuitori trimiteau electrocasnice înapoi în URSS. Kilin scrie că a „început să comercializeze bunuri în fosta Uniune Sovietică şi, în timp, a devenit foarte respectat în comunitatea afacerilor internaţionale”.

Chiar la începutul carierei sale din Brooklyn, Kislin a cunoscut un tânăr dezvoltator imobiliar pe numele Donald Trump, care potrivit unei declaraţii ale lui Kislin din Bloomberg Businesswek, a cumpărat 200 de televizoare pe datorie, pentru unul dintre proiectele sale de hotel Hyatt. Kislin a spus că Trump le-a achitat după exact 30 de zile. „Nu am avut probleme cu el”, a spus Kislin.

O legătură mult mai importantă a venit după câţiva ani.

Potrivit biografiei de pe website-ul său, în 1992, Kislin a „înfiinţat Trans Commodities, Inc., pe care a devoltat-o în cele din urmă în una dintre cele mai importante firme de comercializare de bunuri”.

În 1992 Uniunea Sovietică abia se prăbuşise şi mulţi au devenit miliardari aproape peste noapte, jefuind resursele imperiului comunist defunct.Liniile dintre înţelegerile iscusite de afaceri şi crima organizată erau dificil de trasat, inclusiv în Little Odessa.

„Pe vremea aceea era imposibil să nu ai legături cu infractori”, a spus Leonid Nor, vicepreşedinte la biroul pentru diaspora din Odessa, de la Brightin Beach, pentru publicaţia Daily Beast, luna trecută.

În cel puţin un caz, Kislin a ajutat proaspeţi milionari din fosta URSS să găsească locuri folositoare unde să-şi bage banii. Nu în bunuri, ci in apartamente de lux.

Imobiliarele erau un domeniu preferat pentru fondurile ruşilor, din moment ce puteau transforma mulţi de bani în locuinţe opulente, cu doar câteva documente.

Nimeni nu a înţeles acest lucru mai bine decât Donald Trump, care şi-a făcut clienţi ruşi şi din fosta URSS încă de la început. Însă în 1998, el se chinuia să-şi scoată afacerile la liman. Cazinoul său şi operaţiunile de administrare a complexelor din Atlantic City erau în pericol şi pentru a-şi reveni, Trump a trebuit să lanseze un proiect enorm de construcţii – Trump World Tower, de lângă sediul ONU din New York. Era un mare risc. Trump avea un munte de datorii la băncile germane. Dar apartamentele erau deosebit de atractive pentru oligarhii care se grăbeau să-şi scoată banii din Rusia.

În această perioadă a intervenit Kislin. După cum a raportat Bloomberg Businessweek, el la oferit foştilor săi compatrioţi sovietici ipoteci personale, care le-ar fi permis să aibă suficient timp pentru a-şi muta banii şi, dacă alegeau chiar că fie la New York, să locuiască în locuinţele de lux ale lui Trump.

În anii `90, Kislin a avut o relaţie înfloritoare şi cu Rudy Giuliani. Atunci când Giuliani a candidat pentru primăria New York-ului în 1993 şi apoi pentru realegere în 1997, Kislin, familia sa şi companiile sale au contribuit cu 46.250 dolari la campania lui Giuliani şi a organizat strângeri de fonduri care au adus şi mai mulţi bani. Giuliani l-a numit ulterior pe Kislin în Consiliul de experţi economici al primarului, o poziţie cu care Kislin încă se laudă.

Acuzaţii de legături cu mafia

În 1999, în timp ce Giuliani se pregătea să -şi lanseze campania împotriva lui Hillary Clinton pentru Senatul american în alegerile din 2000, Kislin ar fi co-prezidat o strângere de fonduri pentru el şi a strâns contribuţii de 2,1 milioane de dolari. Însă chiar atunci o investigaţia e Centrului pentru Integritate Publică a ajuns pe primele pagini din presă: „Donator al lui Rudy, legături cu mafia rusă”, scria New York Post. Chiar şi The Moscow Times a publicat o versiune a Associated Press privitoare la acest subiect.

Centrul pentru integritate publică a notat că Kislin a recunoscut că are „o istorie de afaceri cu o figură cunoscută dintr-un bloc infracţional sovietic şi un cunoscut traficant de armament”. A citat un raport Interpol din 1996 care spunea că firma lui Kislin, Trans Commodities a fost „folosită de către mafioţi cunoscuţi din Uzbekistan, Lev şi Mihail Cernoi, pentru fraudă şi delapidare”. Raportul mai menţionează şi un „raport FBI din 1994 privitor la organizaţia mafiotă din Brooklyn, New York, condusă de Viaceslav Ivankov, naşul încarcerat al crimei organizate ruse din SUA, îl numeşte pe Kislin ca <<membru/asociat>> al bandei lui Ivankov.

Raportul mai precizează că atât FBI, cât şi Interpol concluzionează că Trans Commodities a „spălat milioane de dolari şi a fost folosită pentru documente bancare frauduloase de către membrii Cernoi la începutul anilor 1990, în timp ce fraţii au orchestrat preluarea unei mari părţi din industria de metale a Rusiei, în special aluminiu, prin delapidare, spălare de bani şi crimă”.