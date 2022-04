Joe Biden spune că e pregătit să meargă personal la Kiev VIDEO

„Veţi trimite oficiali de rang înalt în Ucraina?”, l-a întrebat un reporter pe preşedintele Biden înainte să se îmbarce în Air Force One.

„Luăm această decizie acum”, a răspuns Biden.

Întrebat pe cine va trimite, Biden s-a întors către reporter şi a spus: „Eşti gata să mergi tu?”

„Dar dumneavoastră?”, a răspuns reporterul.

„Da!”, a fost răspunsul final şi categoric al liderului SUA.

Oficialii americani au avut la nivel intern discuţii preliminare despre trimiterea unui membru de rang înalt al administraţiei în Ucraina, potrivit unor surse citate de CNN.

Oficialii au discutat despre trimiterea secretarului Apărării Lloyd Austin sau a secretarului de stat Antony Blinken.



Premierul britanic Boris Johnson a făcut o vizită surpriză la Kiev în ultimele zile. Oficialii americani au spus ulterior că Biden nu plănuieşte în prezent o călătorie în Ucraina.

Nu este prima dată când Biden îşi exprimă interesul de a efectua o astfel de călătorie, potrivit Daily Mail.

În timp vizitei sale din Polonia, luna trecută, Biden a afirmat că nu poate trece graniţa cu Ucraina, invocând că „ei” nu-l vor lăsa.

„Nu mă vor lăsa, de înţeles, cred, să trec graniţa şi să văd se întâmplă în Ucraina”, a spus preşedintele american.

Oficialii de la Casa Albă au subliniat procedurile de securitate complexe care ar trebui puse în aplicare pentru ca Biden să îl viziteze pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Înainte ca Biden să plece în Polonia, secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a exclus o vizită prezidenţială în Ucraina.

