Iţele unui scandal uriaş în campania pentru Casa Albă: Acuzaţii şi răspunsuri în „Afacerea Hunter Biden”

„Familia Biden este o întreprindere criminală”, spune Trump în cadrul mitingurilor sale. „Închideţi-i”, îi răspund suporterii săi, aducând aminte de scene similare petrecute acum patru ani în cazul Hillary Clinton.

Dat învins în sondaje, cel de-al 45-lea preşedinte american încearcă să inverseze tendinţa acuzându-l pe contracandidatul său democrat de fapte de corupţie. Acuzaţiile sunt canaşizate prin intermediul fiului candidatului democrat, Hunter Biden.

Scandalul Hunter Biden datează încă din vara anului trecut, când Donald Trump a încercat să exercite presiuni asupra omologului său ucrainean pentru a facilita deschiderea unei anchete privind activităţile desfăşurate la Kiev de fiul fostului vicepreşedinte american. Aceste presiuni s-au întors împotriva lui Trump şi au dus la deschiderea unei proceduri de impeachment, încheiată la începutul acestui an prin refuzul Senatului, dominat de republicani, de a-l destitui pe cel ales acum patru ani la Casa Albă sub eticheta lor.

Pus la naftalină timp de câteva luni, dosarul Hunter Biden a fost readus în atenţia opiniei publice recent, cu noi elemente acuzatoare şi insinuatoare.

Hunder Biden şi reţeaua de prostituţie

ACUZAŢIE „Hunter Biden a plătit femei nerezidente provenind din Rusia sau din alte ţări din Europa de Est şi care par să aibă legătură cu reţea de prostituţie”, acuză autorii unui raport publicat la 23 septembrie de comisiile pentru Securitate Internă, respectiv Finanţe, ambele conduse de republicani.

RĂSPUNSUL taberei Biden - Aleşii conservatori promit de peste un an să facă dezvăluiri explozive despre Hunter Biden, dar au ales să le facă publice cu şase săptămâni înainte de alegeri într-un raport de 87 de pagini care oricum compilează informaţii publice deja şi fel şi fel de insinuări făcute până acum. „The New York Times” vede în ele un ecou al unei campanii de dezinformare provenind din Rusia. Toate propoziţiile şi frazele sunt formulate cu „posibil”, „se pare”, „potenţial” şi alte cuvinte de genul acesta.

3,5 milioane de dolari din partea soţiei fostului primar al Moscovei

ACUZAŢIE „Hunter Biden a primit un transfer de bani în valoare de 3,5 milioane de dolari din partea Elenei Baturina, soţia fostului primar al Moscovei”, acuză senatori republicani în raport. Donald Trump a preluat această acuzaţie într-o conferinţă de presă, întrebându-se asupra motivelor acestui transfer de bani.

RĂSPUNSUL taberei Biden - Examinând raportul, se vede că Elena Baturina a efectuat o plată de 3,5 milioane de dolari în contul Rosemont Seneca Thornton, o companie de consultanţă în investiţii, şi nu lui Hunter Biden. Tranzacţia a avut loc în februarie 2014, în schimbul unui contract de consultanţă. S-a atins oare Hunter Biden de aceşti bani? Senatorii republicani susţin că au documente, dar nu le publică. Însă democraţii care au consultat documentele evocate dau asigurări pentru Politifact că nimic nu-l leagă pe Biden de aceşti bani, nici de compania care i-a primit.

Omul de afaceri ucrainean

ACUZAŢIE „Un e-mail exploziv relevă cum Hunter Biden i-a prezentat tatălui său vicepreşedintele un om de afaceri ucrainean”, scrie la 14 octombrie „The New York Post”, un ziar conservator, propagând astfel ultimul zvon despre Hunter şi Joe Biden.

Conform tabloidului, un consilier al conducerii Burisma, o companie ucraineană din domeniul gazelor, i-a trimis un e-mail fiului lui Biden în aprilie 2015: „Dragă Hunter, mulţumesc că m-ai invitat la (Washington, n. red.) DC şi că mi-ai dat oportunitatea să mă întâlnesc pe tatăl dvs şi să petrecem timp împreună. Este într-adevăr o onoare şi o plăcere”. La acea vreme, Joe Biden era vicepreşedintele lui Barack Obama şi, spre deosebire de predecesorii săi, el a jucat un rol important în cadrul administraţiei, mai ales în materie de politică externă. A fost responsabil mai ales de dosarul ucrainean, în momentul în care tensiunile dintre Kiev şi Moscova la cote înalte ca urmare a înlăturării de la putere a preşedintelui prorus Viktor Ianukovici, act urmat de anexarea Crimeei de către Rusia. În acea perioadă, Hunter Biden fusese recrutat în cadrul consiliului de administrare al Burisma, compania deţinută de un fost ministru al fostei puteri proruse, Mikola Zloşevski. Noul job al fiului vicepreşedintelui năştea termeri de conflicte de interese la Casa Albă.

RĂSPUNSUL taberei Biden - Tabăra Biden ridică întrebări asupra autenticităţii e-mailului. Ori e-mailul ar fi fost obţinut, cică, de pe un laptop lăsat la reparat în aprilie 2019 într-un atelier din Wilmington, oraşul de reşedinţă al lui fostului vicepreşedinte. Observând că laptopul nu este revendicat de Hunter Biden, comerciantul ar fi făcut o copie a hard diskului şi i-a trimis-o lui Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Trump. Şi de aici e-mailul ajunge la „The New York Post”. Rudy Giuliani încerca de mai mult timp să găsească informaţii compromiţătoare despre Joe Biden, până la acel nivel încât a intrat în contact cu un avocat ucrainean care s-a dovedit a fi de fapt un agent rus.

Fostul consilier de politică externă a lui Joe Biden, care spune că a asistat la „toate reuniunile despre Ucraina”, garatează că vicepreşedintele „nu l-a întâlnit niciodată pe acel tip”. Ambasadorul american în Ucraina susţine acelaşi lucru. Chiar şi raportul senatorilor republicani nu menţionează nimic despre acest lucru. Rămâne posibilitatea unei strângeri de mâini şi un schimb de cuvinte în cadrul unui eveniment oarecare.

Demisia unui procuror ucrainean

ACUZAŢIE „Se vorbeşte mult despre fiul lui Biden, despre faptul că Biden a oprit procedura, iar mulţi oameni vor să ştie, şi ar fi formidabil dacă aţi putea face ceva cu procurorul general. Biden s-a lăudat că a oprit acuzarea, în timp ce dvs aţi putea afla. Totul îmi pare oribil”, i-a transmis Trump lui Zelenski în cursul unei conversaţii telefonice purtate în iulie 2019, la douăa luni de la alegerile prezidenţiale din Ucraina. Preşedintele american dădea de înţeles că Joe Biden ar fi făcut presiuni din calitate de vicepreşedinte al SUA pentru stoparea unei anchete judiciare împotriva fiului său Hunter.

RĂSPUNSUL taberei Biden - În 2015, la un an de la înlăturarea puterii proruse, Ucraina se dota cu un nou procuror general, şi anume Viktor Şokin. Acesta moştenise inclusiv dosarul Burisma, dar fusese demis în doar un an de mandat. Administraţia Obama a făcut presiuni pentru demiterea lui Şokin, dar nu a fost singura. Uniunea Europeană şi FMI au susţinut-o în acest demers.

Steven Pifer, care a supravegheat dosarul ucrainean sub administraţiile Clinton şi Bush fiul, spune pentru Politifact că „toată lumea avea sentimentul că Şokin nu îşi făcea treaba şi trebuia demis”. Un punct de vedere împărtăşit şi de Daria Kaleniuk, care conducere Centrul de Acţiune Anticorupţie din Ucraina. Şokin era acuzat că acoperă corupţia şi sabotează reformele. Dosarele Burisma şi Zloşevski erau de asemenea într-un punct mort, confirmă pentru Bloomberg un fost adjunct al lui Şokin, Vitali Kasko.

Iuri Luţenko, succesorul lui Şokin, a decis să nu deschidă o anchetă împotriva fiului lui Biden. „Hunter Biden nu a încălcat legea ucraineană, cel puţin pentru moment nu vedem nicio acţiune greşită”, a declarat el. Luţenko s-a întâlnit şi cu avocatul personal al lui Trump pentru a discuta pe acest subiect. A fost concediat la câteva săptămâni după telefonul dat de Trump lui Zelenski.

„Nu am discutat absolut niciodată cu tatăl meu despre afaceri ale societăţii sau despre serviciile mele de consultanţă, nici despre decizia mea iniţială de a mă alătura” Burisma, a jurat Hunter Biden pentru „The New York Times” în mai 2019. „Nu am vorbit niciodată cu fiul meu despre relaţiile sale de afaceri în străinătate”, a spus şi Joe Biden în spetembrie 2019.

Afacerile în China

ACUZAŢIE De câteva luni încoace, Donald Trump şi tabăra sa încearcă să-l eticheteze pe Joe Biden drept o „marionetă a Chinei”. Ei prezintă drept argument unele afaceri profitabile realizate de fiul candidatului democrat, evocând o sumă de 1,5 miliarde de dolari. Aceste acuzaţii îşi găsesc sursa într-un documentar difuzat de The Blaze, un site conservator. Filmul pleacă de la o carte apărută în 2019 sub semnătura lui Peter Schweizer, un autor conservator.

RĂSPUNSUL taberei Biden - Într-adevăr, în iunie 2013, Hunter Biden s-a asociat cu un om de afaceri chinez pe nume Jonathan Li. Alături de alţi parteneri, cei doi au înfiinţat un fond de investiţii: BHR. Hunter Biden s-a aflat în consiliul de administrare, dar fără plată, scrie „The New Yorker”. Conform unui reprezentant al BHR, Hunter Biden a aranjat o întrevedere între asociatul său chinez şi tatăl său. Jonathan Lişi Joe Biden au dat mâna în holul unui hotel al delegaţiei americane. Nimic mai mult, dă asigurări avocatul lui Hunter Biden.

Echipa lui Biden nu a fost de acord cu un astfel de episod, unii manifestându-şi chiar stânjeneala. De asemenea, mai mulţi experţi în politică externă apreciază pentru Politifact că Hunter Biden l-a pus pe tatăl său într-o poziţie delicată.

Suma de 1,5 miliarde de dolari evocată de Donald Trump apare într-un articol al „Wall Street Journal” din iulie 2014. Acest articol se referă la un obiectiv de strângere de fonduri. La acel moment, Hunter Biden părăsise deja China de şase luni. Avocatul fiului lui Biden dă asigurări că această sumă colosală nu a fost atinsă niciodată şi că strângerea de fonduri s-a oprit la 4,2 milioane de dolari.