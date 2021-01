Imagini cu haosul de la Capitoliu. FBI îi caută pe intruşi: Ce spune bărbatul care s-a fotografiat cu picioarele pe biroul lui Nancy Pelosi FOTO VIDEO

Două luni de retorică împotriva votului din 3 noiembrie au culminat cu proteste violente la Washington, soldate cu patru morţi.

Într-un comunicat postat pe site-ul său, FBI îi îndeamnă pe americani să ajute la identificarea unor indivizi care s-au dedat „unor acţiuni violente ilegale”.

„Vă rugăm să ne transmiteţi orice informaţie, fotografie sau înregistrare video care ar putea fi utilă”, se arată în comunicatul FBI.

„Obiectivul nostru este prezervăm dreptul constituţional al publicului de a manifesta protejând pe toată lumea de violenţă şi alte activităţi infracţionale”, subliniază FBI.

Fotografii cu intruşii din interior sunt răspândite pe larg în presa americană şi cea internaţională.

Manifestant pro-Trump în Capitoliu FOTO Twitter @NBCNews

Una dintre cele mai difuzate fotografii este cea a bărbatului care s-a pozat cu picioarele pe biroul lui Nancy Pelosi, preşedinta Camerei Reprezentanţilor. New York Times l-a identificat pe individ. Numele său este Richard Barnett, căruia i se mai spune şi „Bigo”. „Am pus o monedă pe masă”, a spus bărbatul, respingând acuzaţia precum că a devasat biroul. El i-a mai lăsat lui Pelosi şi o notiţă: „Nu vom ceda”.

FOTO Twitter @KaylaBrantley

Ori, cu câteva minute mai devreme de fapta lui „Bigo”, Donald Trump pronunţase exact aceleaşi cuvinte în faţa susţinătorilor săi adunaţi la Washington.

Potrivit unor imagini surprise de CNN, unele birouri au fost devastate.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX