Haos la alegerile primare democrate din Iowa, unde rezultatele se lasă aşteptate. Bernie Sanders susţine că a câştigat

Democraţii au precizat că scrutinul nu a fost viciat de hackeri sau de modificarea datelor înregistrate. "Datele de bază şi documentaţia sunt solide, dar va dura pur şi simplu ceva mai mult până la anunţarea rezultatelor", deoarece s-au înregistrat "neconcordanţe" la raportarea datelor, arată un comunicat al Partidului Democrat din Iowa, preluat de presa locală. O purtătoare de cuvânt a declarat că se folosesc fotografii ale rezultatelor şi documente pentru validarea acestora, iar aplicaţia informatică pentru consemnarea cifrelor nu a fost scoasă din funcţiune.

Între timp, politicienii democraţi au urcat pe scene la sedii locale ale partidului, pentru a adresa scurte mesaje voluntarilor care aşteptau rezultatele. Procesul intern de nominalizare a democratului care va fi contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie va dura câteva luni.

”Atunci când vor fi anunţate rezultatele, am sentimentul că vom avea un foarte frumos succes aici, în Iowa”, a declarat senatorul Bernie Sanders, favorit în sondaje în primul stat care a votat. ”Această zi marchează începutul sfârşitului lui Donald Trump”, a subliniat heraldul aripii stângi.

Bernie Sanders contează, astfel, pe o victorie pentru a se afirma în faţa lui Joe Biden în intenţiile de vot, a lui Pete Buttigieg şi a senatoarelor Elizabeth Warren şi Amy Klobuchar dintr-un total de 11 candidaţi rămaşi în cursă.

Între candidaţii mai moderaţi, fostul primar Pete Buttigieg a susţinut şi el un discurs foarte dur, mergând până la a se declara ”victorios”. ”Iowa, ai surprins ţara”, a spus el.

Joe Biden, creditat pe primul loc în intenţiile de vot la nivel naţional de luni de zile, s-a arătat prudent, prezicând un vot ”strâns”.

Un semn al unei posibile contraperformanţe a fostului vicepreşeinte al lui Barack Obama este faptul că anturajul senatoarei Amy Klobuchar, care nu s-a impus în sondaje la nivel naţional, a apreciat că aceasta se va afla cel puţin la egalitate cu el.

”Ştim că există întârzieri, dar ştim şi că suntem peste aşteptările noastre”, a declarat această aleasă democrată din Midwest.

La fel ca ceilalţi Amy Klobuchar urma să plece cu un avion în New Hampshire, al doilea stat care votează, la 11 februarie, în contextul în care învingătorul în Iowa este necunoscut.

”Aplicaţia menită să transmită partidului rezultatele caucus-rilor nu a funţionat şi nici sistemul telefonic de urgenţă”, a protestat echipa lui Biden într-o scrisoare adresată organizatorilor, cerând ”explicaţii” şi dreptul de a examina ”metodele”.

Acest fiasco se adaugă unui sistem deja complex, cu aproximativ 1.700 de "caucus"-uri sau adunări în care alegătorii s-au grupat pentru a-şi desemna candidatul în două tururi de scrutin, într-o atmosferă uneori tumultuoasă.

Înaintea voturilor din aşa-numitul "caucus", cei mai bine plasaţi în competiţia din Partidul Democrat erau, conform sondajelor, senatorul Bernie Sanders, fostul vicepreşedinte Joe Biden, Pete Buttigieg - fost primar al oraşului South Bend din statul Indiana - şi senatoarea Elizabeth Warren. Site-ul de internet FiveThirtyEight, cunoscut pentru analiza datelor din sondaje, îl consideră favorit în Iowa pe Sanders - reprezentant al stângii, urmat de Biden, exponent moderat al "establishment-ului".

Alegerile interne din Iowa se bucură de o atenţie deosebită deoarece sunt primele, restul statelor urmând să organizeze proceduri similare mai târziu în acest an. Rezultatele din Iowa pot ajuta candidaţii să îşi consolideze poziţiile înaintea competiţiilor din state cu populaţie mai mare, care vor avea un cuvânt mai greu de spus la Convenţia Naţională a Partidului Democrat, unde va fi desemnat oficial reprezentantul în cursa pentru Casa Albă. Pe 3 martie, zi cunoscută ca Super Tuesday (super-marţi) vor avea loc caucus-uri în 14 state, inclusiv California şi New York. De cele mai multe ori, deşi are doar trei milioane de locuitori, Iowa a votat pentru câştigătorul la nivelul SUA, deci rezultatul din acest stat este considerat un indiciu semnificativ.

Diferite sondaje - inclusiv cele ale televiziunilor ABC şi CNN - arată că principala preocupare pentru democraţii din Iowa a fost Trump, într-o măsură chiar mai mare decât subiecte cum ar fi serviciile de sănătate. Scrutinul intern din acest stat a avut loc în timp ce în Senatul Statelor Unite se desfăşoară procesul pentru demiterea preşedintelui.

La caucus nu se votează cu buletine individuale, ci alegătorii democraţi se adună efectiv în locuri publice cum ar fi şcolile sau bibliotecile şi se grupează în funcţie de candidatul preferat, stabilind astfel câştigătorii.

Dintre cei 11 politicieni democraţi înscrişi în cursă, doar miliardarul Michael Bloomberg a decis să nu participe la alegerile interne din primele state. El a cheltuit în campanie peste 200 de milioane de dolari, în special pentru reclame cu ajutorul cărora speră să atragă voturi pentru aripa din Partidul Democrat care susţine mediul de afaceri.

Echipa de campanie a lui Trump a luat în derâdere problemele democraţilor. Managerul de campanie Brad Parscale a observat pe Twitter: "Nu sunt în stare nici măcar să ţină un caucus şi vor să conducă guvernul". Republicanii au organizat şi ei un caucus în Iowa, câştigat de Trump, care nu are concurenţi semnificativi. În multe state, Partidul Republican a anulat alegerile interne, considerate inutile din cauza popularităţii preşedintelui în exerciţiu.