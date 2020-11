Greta Thunberg l-a ridiculizat pe Donald Trump, replică la mesajul preşedintelui „Opriţi numărătoarea”

Când a fost numită, la vârsta de 17 ani, „personalitatea anului” de revista Time, Donald Trump a îndemnat-o, printr-un mesaj publicat în decembrie 2019, să îşi rezolve „problema legată de controlul furiei” şi să meargă la „un film de modă veche cu un prieten”.

„Calmează-te, Greta, calmează-te!”, a scris Trump în mesajul care începea cu remarca „atât de ridicol”, la adresa distincţiei oferite de Time.

Joi seară, când Trump publica mesaje pe Twitter scrise cu litere de o şchioapă şi făcea acuzaţii, fără dovezi, privind frauda electorală, Thunberg i-a scris: „Atât de ridicol”.

Răspunsul ei a fost dat mesajului preşedintelui „Opriţi numărătoarea!”.

„Donald trebuie să îşi rezolve problema legată de controlul furiei, apoi să meargă la un film de modă veche cu un prieten! Calmează-te, Donald, calmează-te!”, a replicat adolescenta.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA